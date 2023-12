Christkindlmarkt in Landsberg 2023: Öffnungszeiten, Programm und Stände

Der Christkindlmarkt in Landsberg findet 2023 statt. Alle Infos rund um Öffnungszeiten, Programm und Stände finden Sie hier.

Auch 2023 findet in Landsberg am Lech wieder der traditionelle Christkindlmarkt statt. Die weihnachtlich dekorierten Buden bilden eine eigene kleine Stadt, in der handgefertigte Fest-Dekorationen, Krippenzubehör oder auch Schmuck feilgeboten werden.

Zunge und Gaumen kommen natürlich auch nicht zu kurz - Glühwein, Maroni, Bratwürste und kulinarische Eigen-Kreationen warten auf hungrige Gäste. Noch Fragen? Hier wird alles beantwortet.

Christkindlmarkt in Landsberg 2023: Die Öffnungszeiten

Der Landsberger Christkindlmarkt dauert von Montag, 27. November 2023, bis Freitag, 22. Dezember 2023. Er ist montags bis freitags von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag kann man den Christkindlmarkt von 14 bis 20 Uhr besuchen.

Das Programm beim Christkindlmarkt in Landsberg 2023

Der Markt wird auch dieses Jahr wieder von einem Programm umrahmt. Diese Infos verdanken wir dem Veranstalter, der auf seiner Website noch deutlich mehr ins Detail geht.

Festliche Eröffnung des Landsberger Christkindlmarktes

Der Christkindlmarkt wurde am Montag, 27. November 2023 Uhr, um 16 Uhr mit musikalischer Umrahmung durch die Stadtjugendkapelle eröffnet. Um 16.30 Uhr fanden vom Fenster des Historischen Rathauses aus die Begrüßung durch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und der Prolog des Landsberger Christkindls Yvonne Skaper statt.

Der Nikolaus höchstpersönlich kommt am Mittwoch, 6. Dezember 2023, um 17 Uhr nach Landsberg am Lech - in Begleitung von Knecht Ruprecht, versteht sich.

Auf dem Georg-Hellmair-Platz vor dem Kircheneingang singen die Landsberger Grundschulen einmal wöchentlich Adventslieder.

Das Landsberger Christkindl freut sich auf die kleinen Besucherinnen und Besucher im Christkindlhäusl, das am 27. November 2023 nach dem Prolog und später an den Dienstagen um 17 Uhr auf dem Georg-Hellmair-Platz geöffnet ist.

Den kann man bis spätestens 22. Dezember 2023 mitsamt seiner Weihnachtspost im Christkindlhäusl in den eigens dafür aufgestellten Briefkasten werfen. Ob die Wünsche sich erfüllen? Mal sehen.

Die kleinen Besucher dürfen sich auf Fahrten mit dem Kinderkarussell am Infanterieplatz und in der Ludwigstraße freuen.

Zum feierlichen Abschluss spricht das Christkindl am Freitag, 22. Dezember 2023, um 19 Uhr ein letztes Mal aus seinem Fenster und wünscht allen ein gesegnetes Weihnachtsfest.

Musikprogramm: Fast täglich wird auf dem Landsberger Christkindlmarkt ein musikalisches Rahmenprogramm geboten. Kapellen aus Landsberg am Lech und Umgebung sorgen für weihnachtliche Stimmung.

Christkindlmarkt in Landsberg 2023: Welche Stände gibt es?

Die Landsberger Altstadt rund um Stadtpfarrkirche, Fußgängerzone, Hauptplatz, Rossmarkt und Infanterieplatz präsentiert die passende Kulisse für den Landsberger Christkindlmarkt.

Der Veranstalter hat diese Liste der Stände und deren - von uns zum Teil etwas verkürzte - Angebotspalette veröffentlicht:

Hauptplatz

Standnummer 1: Wolfgang Rehm

Gebrannte Nüsse, Waffeln, Schokofrüchte, Glühwein, Punsch

2: Likka Lounge

Kindertee, Krampus, Jagertee, Bergler, Glühspritz, Lillet Winter, verschiedene Suppen und Waffeln

3: Musikhütte

4: Neigerts Baumstriezel

Baumstriezel in 15 Variationen

5: Biberger

Niederbayrische Spezialitäten & Bauernbrot

7: Metzgerei Boneberger

Backschinken, Schinkenstangerl, Feuerli, Rostbratwurst, Festtagskrainer, Brühpolnische, Leberkäs in der Semmel, Alkoholfreie Getränke

8: bio-bar

Bio Produkte: Glühwein, Punsch, Kaffee, Limonade, Lebkuchen

9: Früchtegarten

Süßwaren, Maroni, belegte Brötchen, Trockenobst, Obstsalat, warme Getränke, Waffeln

10: Herzstücke

Teelichter aus Porzellan, Miniatur-Karusselle, Miniatur-Pyramiden, Dekoartikel

11: Zirbe & Schaf

Zirbenprodukte jeglicher Art, Schafsmilchprodukte, weihnachtliche Düfte und Formen

12: Eichele

Süße Strudel, heißer Winterapfel alkoholfrei,Kinderpunsch, Softgetränke

13: Mack

Naturlederbörsen und -taschen, Lederaccessoires

14: Meisterwerk Chocolaterie e.K.

Schokoladenspezialitäten, selbstgemachte heiße Trinkschokolade, Pralinen

15: Maier´s Lifestyle

Engelsvariationen

16: LechStadtHütte

Diese drei mal zwei Meter große Markthütte stellt die Stadt Landsberg gemeinnützigen Vereinen und sozialen Einrichtungen kostenfrei zur Verfügung, damit sie sich präsentieren und mit dem Verkauf von Kuchen, Gebäck oder weihnachtlicher Waren ihre Vereinskassen aufbessern können.

17: Deininger

3-D Bilder, handgeschnitzte Tiere, Raum-, Fensterbilder, Schmuck; Weihnachtskarten aus Holz, dekorative Anhänger; lernpädagogisches Holzspielzeug

18: Deininger

Schafsmilchseife, Adventsgestecke, Kränze, Pflanzenseife, Badesalze, Badeschokolade, Pralinen, Konfekt, Dusch- und Badeschaum

19: Krippen Jaud

Essig, Öle, Gewürze, Spirituosen und Liköre

20: Krippen Jaud

Weihnachtskrippen, Krippenfiguren, Krippenzubehör

Ludwigstraße

21: Poffi GmbH Kiosk im BKH

Poffertjes mit unterschiedlichen Toppings, gefüllte Wraps, Burrito, Chilli con Carne

22: Holzzinken

Drechsel- und Dekupiersägearbeiten, Fensterdekoration, Krippen, Kugelschreiber, Schmuck, Spielzeug, Kreisel, Wanduhren, Holzgeschenke

23: Wein & Sein - Vinothek Landsberg

Glühwein, Kinderpunsch

24: Binder

Handgestrickte Wollsachen, Tücher, handgearbeitete Elefanten aus Stein, Weihrauch, Räucherwerk, Stäbchenhalter, Statuen, Produkte aus Indien

25: Maier´s Lifestyle

Weihnachtliche Dekoartikel, handgemachte Holzfiguren, Wichtel, Sterne, Engel, Windspiele, Windlichter

26: Catering & Veranstaltungsservice Frühholz

Geschabter Raclette-Käse auf Brot oder Kartoffeln, Kaspressknödel Suppe, Gulasch-Suppe, Knödel, alkoholfreie Getränke, Heißgetränke mit und ohne Alkohol

27: Schubert-Kudermann

Maroni

28: Moritz

Apfelküchle, Reibedatschi, Kaffee Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso, heiße Schokolade mit und ohne Rum, Glühwein, Punsch, Kinderpunsch

29: Engel

Ausstechformen, Gebasteltes, weihnachtliche Dekoartikel, Tierminiaturen

30: May-World

Handgefertigter Edelsteinschmuck mit Gold und Silber

31: Alpenland Tourismus

Holzfällerpfanne, Vinschgerl, Rahmfleckerl, Bayernburger, Westernburger, Alpenburger, Alpi, Bratwürste, Kässpatzen, Dolomitenfeuer, Punsch

32: Streetfood Manhardt

Süße und pikante Crêpes, Mini-Donuts, Punsch und Glühwein mit und ohne Alkohol

33: Trollmann

Karussell

34: Süßwaren Company

Mandelbrennerei, gebrannte Nüsse, Schoko- und glasierte Früchte, Zuckerwatte, Süßwaren, Popcorn, Lebkuchenherzen

Georg-Hellmair-Platz

35: Landsberger Zuckerdose

Zuckerwatte, Popcorn, gebrannte Mandeln, diverse Süßwaren, Lebkuchenherzen, weihnachtliche Geschenkartikel

36: Gigler

Thüringer Christbaumschmuck, Pyramiden und Räuchermänner, Duftöle,Räucherkerzen, Schneekugeln, Dekoartikel für Weihnachten, Holzschalen

37: Handwerker

Zinnfiguren, Zinnbilder, Krippen, Glassterne, Zinnsterne

38: Buch und Lehrmittelvertrieb Schulmeister

Weihnachtsbücher, Kinderbücher, CDs

39: Frei

Adventskränze, weihnachtliche Deko für Wand- und Tür, Strohsterne, Kerzen, Naturkrippen, weihnachtlicher Baumschmuck, Engel

40: Villafunkelbunt

Handgefertigte warme Kleidung für die ganze Familie aus Loden, Walk, Filz und Wolle

41: Art of Glass

Schneekugeln, Tiffany, weihnachtliche Deko

42: Markthandel Grabowitz

Schmuck, Mineralien

43: Sonderbar

Glühwein, Hot Caipi, Cäptn Apfel, Punsch

44: Das Kartoffelwerk

Kartoffelspirale, Kartoffelpuffer, Kinderpunsch, Glühwein, Winterbier, Wasser, Apfelschorle, Limonade

45: Metzgerei Moser GmbH

Mosers Rostbratwürstl und Raucherl

46: Oma Traudis Selbstgemachtes

Marmeladen, Konfitüren, Liköre, Salze, Weihnachtsgebäck, Gemüsebrühe ohne Konservierungsstoffe, getrocknete Pilze

47: Pit's Theatercafe

Crêpes, Kinderpunsch, Pit's Punsch Spezial, Punschschorle, Landsberger Verführung (Pfirsich-Marillen-Punsch)

48: Marschall

Schmuck aus Bronze, Belle Epoque, eigene Herstellung

49: Ammersee Bienenhof

Imkerprodukte, Honig, Kosmetik, Süßwaren, verschlossene alkoholische Getränke (kein Verzehr vor Ort), Bienenwachskerzen

50: Strehle

Silberschmuck, Schals, Mützen, Stulpen, Handschuhe, Geschenkartikel, Laternen, Teelichter, Mineralien, Baum- und Fensterschmuck

51: Mocca GmbH "Hellmairs"

Suppen, Kinderpunsch, Glühwein, Bergler, Jagertee

52: Christkindlhäusl

53: Regiehütte

Rossmarkt

54: Landbäckerei Immel

Grillknaller - scharf/rot/weiß in der Bierstange oder Semmel, Lachs- und Fischsemmel, Softgetränke

55: Bretschneider

Olivenöl, Gewürzöle, Gewürzsalze, Antipasti, Brotaufstriche, Honig, Liköre, Kekse, nur verpackte Ware

56: Schatztruhe

Alles rund um Edelsteine, Schmuck, Literatur, Drusen, Handschmeichler, Bilder, Heilsteine, Wassersteine

57: Essensdorfer Genussschmelzerei GmbH

Pestos, Steak- und Dipsaucen, Senf-, Knoblauch-, Merretichvariationen, Fruchtaufstriche

58: Süße Alm

Frisch gebrannte Mandeln, Nüsse, etc. in verschiedenen Variationen, Lebkuchenherzen, Magenbrot, Süßwaren, etc.

59: Fischerwirt - Manfred Weiß

Glühwein mit und ohne Alkohol, Kaffee, Tee, Kakao, Crêpes

Infanterieplatz

60: Technikhütte

63: Süße Alm Landsberg am Lech

Crepes (herzhaft & süß), Mandeln in verschiedenen Sorten, Schokofrüchte, Lebkuchenherzen, Magenbrot, Zuckerwatte, Lutscher

64: Cubic

Reico vital Systeme, artgerechte Tiernahrung, Nahrungsergänzungsmittel, Alpenfresh Pferdeserie

65: MIS Design

Handgemachte Makramee

66: Augustin und Bennigsen GbR

Flammbrot: Sauerteigfladen belegt mit Sauerrahm, Schinkenspeck und Lauch/Tomate, Zucchini, Käse überbacken; Glühweine, Heißer Bischof, Pflaumenwein, Kinderpunsch

67: Maisch

Leckere Bratwurst-Spezialitäten, golden-knackige Pommes Frites, pikantes Speck-Sauerkraut, kalte alkoholfreie Getränke

68: Catering & Veranstaltungsservice Endres

Brennende Feuerzangenbowle, weißer und roter Glühwein, Apfelzauber alkoholfrei, Kunsthandwerk von Regens Wagner Werkstätten

69: Perlkönig GmbH

Perlen, Schmuck und Zubehör und Fertigstellung am Stand, Ketten, Anhänger, Colliers und Ohrringe

70: justStars GmbH

Fair gehandelte und handgefertigte Weihnachtssterne aus Papier

71: Subway Landsberg

Weihnachtliche Wraps, Subway Cookies, warmer Caipi, warme Mojitos, Softgetränke

72: Waffle Queens GbR

Belgische Waffeln & Herzwaffeln, Softdrinks in Pfandgläsern

73: L' Atelier du chocolat

Kunsthandwerk aus Schokolade (Zigarren, Autozubehör, Werkzeug, Skulpturen; Bilder auf Zuckerpapier gedruckt mit Rahmen aus Schokolade)

74: Lasertechnik Lehmann

Dekorative Holzelemente

75: Schubert

Karussell