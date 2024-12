Christkindlmarkt in Landsberg 2024: Öffnungszeiten, Programm, Stände und alle Infos

Die historische Altstadt von Landsberg mit der Stadtpfarrkirche, der Fußgängerzone, dem Hauptplatz, dem Rossmarkt und dem Infanterieplatz bildet den Rahmen für den Landsberger Christkindlmarkt.

Hier errichten die Händler ihre geschmückten Stände und schaffen so eine ganz besondere Weihnachtsatmosphäre. Neben festlicher Weihnachtsdekoration, handgefertigtem Krippenzubehör und Schmuck finden Besucherinnen und Besucher auch ein reichhaltiges kulinarisches Angebot – von Glühwein und Bratwürsten bis hin zu Maroni und anderen winterlichen Leckerbissen.

Christkindlmarkt in Landsberg 2024: Die Öffnungszeiten

Das Landsberger Christkindl eröffnet den Christkindlmarkt am Freitag, 29. November 2024. Bis zum 22. Dezember 2024 sorgt er im Zentrum der Stadt Landsberg am Lech für Weihnachtsvorfreude.

Der Markt hat von Montag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Samstags und sonntags kann der Christkindlmarkt zwischen 14 und 20 Uhr besucht werden.

Das Programm des Christkindlmarkts in Landsberg 2024

Das gesamte Programm des Christkindlmarkts in Landsberg 2024 können Sie auch auf der Webseite der Veranstalter nachlesen. Hier haben wir den Überblick für Sie:

Freitag, 29.11.2024

Offizielle Eröffnung des Christkindlmarkts mit einer Ansprache von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und dem Prolog des Landsberger Christkindls, begleitet von der Stadtjugendkapelle, 16.30 Uhr, Hauptplatz

Samstag, 30.11.2024

Musikverein Eresing, 16 – 17 Uhr, Hauptplatz

Duo 1-2-Tandaradey, 17 – 18 Uhr, Roßmarkt

Sonntag, 1.12.2024

Familienkonzert: „Verrücktes Glück“, 11 Uhr, Historisches Rathaus (Tickets gibt es online)

Bezirksjugendorchester Lech-Ammersee, 17 – 18 Uhr, Hauptplatz

Siegfried Reinhardt – Mundharmonika und Panflöte, 18 – 19 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

Montag, 2.12.2024

Lesung von Weihnachtsgeschichten im Christkindlhäusl, 16 – 16.15 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

Weihnachtslieder mit den Grundschulchören, 16.30 – 17 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

Adventslieder singen mit den Sweet Sixties, 17.30 – 18 Uhr, Infanterieplatz

Dienstag, 3.12.2024

Nikolausrallye, 15 – 16 Uhr, Stadtbibliothek (mit Anmeldung)

Lesung von Weihnachtsgeschichten im Christkindlhäusl, 16 – 16.15 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

Audienz beim Landsberger Christkindl, 17 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

Mittwoch, 04.12.2024

Lesung von Weihnachtsgeschichten im Christkindlhäusl, 16 – 16.15 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

Donnerstag, 5.12.2024

Nikolausrallye, 15 – 16 Uhr, Stadtbibliothek (mit Anmeldung)

Lesung von Weihnachtsgeschichten im Christkindlhäusl, 16 – 16.15 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

Nikolaus mit Knecht Ruprecht, ab 17 Uhr, Beginn am Georg-Hellmair-Platz

Freitag, 6.12.2024

Lesung von Weihnachtsgeschichten im Christkindlhäusl, 16 – 16.15 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

Musikschulblasorchester, 16 – 17 Uhr, Hauptplatz

Schulorchester der Realschulen Landsberg und Kaufering, 18 – 19 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

Samstag, 7.12.2024

Adventskonzert der Stadtkapelle, 16.30 Uhr, Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt

Landsberger Jagdhornbläser, 18.30 – 19.30 Uhr, Roßmarkt

Sonntag, 8.12.2024

Blechbläserensemble BrassaNova e.V., 16 – 18 Uhr, Hauptplatz

Montag, 9.12.2024

Lesung von Weihnachtsgeschichten im Christkindlhäusl, 16 – 16.15 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

Weihnachtslieder mit den Grundschulchören, 16.30 – 17 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

Adventslieder singen mit den Sweet Sixties, 17.30 – 18 Uhr, Infanterieplatz

Dienstag, 10.12.2024

Lesung von Weihnachtsgeschichten im Christkindlhäusl, 16 – 16.15 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

Audienz beim Landsberger Christkindl, 17 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

Mittwoch, 11.12.2024

Lesung von Weihnachtsgeschichten im Christkindlhäusl, 16 – 16.15 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

Donnerstag, 12.12.2024

Lesung von Weihnachtsgeschichten im Christkindlhäusl, 16 – 16.15 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

WeLL B(Lech), 17 – 18 Uhr, Hauptplatz

Ü50 Blaskapelle des Bezirks Lech-Ammersee, 19 – 20 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

Freitag, 13.12.2024

Lesung von Weihnachtsgeschichten im Christkindlhäusl, 16 – 16.15 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

Drehorgelmusik von Leonhard Gutmair, 17.30 – 18.30 Uhr, Hauptplatz

Schülerkapelle Penzing/Kaufering, 18.30 – 19.30 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

Samstag, 14.12.2024

Landsberger Tanzlmusikanten, 17 – 18 Uhr, Roßmarkt

Blaskapelle Lechrain, 18 – 19 Uhr, Hauptplatz

Sonntag, 15.12.2024

Blechbläserensemble imBRASSivo, 17 – 19 Uhr, Hauptplatz

Montag, 16.12.2024

Lesung von Weihnachtsgeschichten im Christkindlhäusl, 16 – 16.15 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

Weihnachtslieder mit den Grundschulchören, 16.30 – 17 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

Adventslieder singen mit den Sweet Sixties, 17.30 – 18 Uhr, Infanterieplatz

Dienstag, 17.12.2024

Lesung von Weihnachtsgeschichten im Christkindlhäusl, 16 – 16.15 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

Audienz beim Landsberger Christkindl, 17 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

Mittwoch, 18.12.2024

Lesung von Weihnachtsgeschichten im Christkindlhäusl, 16 – 16.15 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

Donnerstag, 19.12.2024

Lesung von Weihnachtsgeschichten im Christkindlhäusl, 16 – 16.15 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

WeLL B(Lech), 17 – 18 Uhr, Hauptplatz

Freitag, 20.12.2024

Lesung von Weihnachtsgeschichten im Christkindlhäusl, 16 – 16.15 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

Siegfried Reinhardt – Mundharmonika und Panflöte, 18 – 18.45 Uhr, Roßmarkt

Musikschulblasorchester, 16 – 16.30 Uhr, Hauptplatz

Samstag, 21.12.2024

Weihnachtslieder singen mit Magnus Kaindl (Kreisheimatpfleger) und Johannes Sift (Steirische Harmonika), 17 – 18 Uhr, Roßmarkt

Bläserensemble FTW der Musikgesellschaft Harmonie Waal, 18 – 19 Uhr, Georg-Hellmair-Platz

„Heilige Nacht“ mit dem Landsberger Blechbläserensemble und Sepp Wörsching, 19.30 – 20 Uhr, Stadttheater

Sonntag, 22.12.2024

Epilog des Landsberger Christkindls mit der Stadtkapelle, 19 Uhr, Hauptplatz

Christkindlmarkt in Landsberg 2024: Die Stände

Auf dem Christkindlmarkt in Landsberg ist so ziemlich alles zu finden, was man von einem Weihnachtsmarkt erwartet. Neben Baumstriezel und Crêpes gibt es auch Kindertee, gefüllte Wraps, Flammbrot, Würstchen und natürlich Glühwein. Die Händler bieten Handgeschnitztes, Spirituosen, Weihnachtskrippen, Schmuck, Kleidung und vieles mehr an. Welche Stände Sie wo finden, können Sie auf der Webseite der Veranstalter nachlesen.

Und sonst so? Besonderheiten rund um den Christkindlmarkt in Landsberg 2024

Die Veranstalter haben auf diese speziellen Attraktionen hingewiesen:

Feierliche Eröffnung des Landsberger Christkindlmarktes

Am 29. November 2024 startet der Landsberger Christkindlmarkt um 16.25 Uhr mit einer festlichen musikalischen Darbietung durch die Stadtjugendkapelle. Kurz darauf gibt es um 16.30 Uhr die Eröffnungsansprache von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, gefolgt von einer besinnlichen Ansprache des Landsberger Christkindls, das vom Fenster des historischen Rathauses spricht. Danach wird der große Weihnachtsbaum auf dem Hauptplatz gemeinsam zum Leuchten gebracht. Im Anschluss können die Kinder das Christkindl im Christkindlhäusl auf dem Georg-Hellmair-Platz besuchen.

Besuch vom Nikolaus

Am Donnerstag, 5. Dezember 2024, wird der Nikolaus mit seinem treuen Begleiter Knecht Ruprecht den Christkindlmarkt in Landsberg besuchen. Um 17 Uhr macht er einen Halt auf dem Markt und wird von Platz zu Platz ziehen, um die Kinder zu erfreuen.

Adventliche Gesänge auf dem Georg-Hellmair-Platz

Wöchentlich laden die Landsberger Grundschulen dazu ein, zusammen Adventslieder auf dem Georg-Hellmair-Platz zu singen. Vor dem Kircheneingang können die Besucher die festliche Musik genießen und sich auf die bevorstehenden Feiertage einstimmen.

Wünsche ans Christkind

Das Christkindl im Christkindlhäusl freut sich auf die Kinder, die ihren Wunschzettel abgeben möchten. Bis zum 22. Dezember 2024 können die Kleinen ihre Wunschzettel im speziell dafür eingerichteten Briefkasten einwerfen. Wer weiß – vielleicht erfüllen sich ihre Wünsche ja zu Weihnachten?

Karussell und Eisenbahn für die Kleinen

Für die jungen Besucher gibt es auf dem Markt einige Attraktionen: Auf dem Infanterieplatz können sie mit der Kindereisenbahn fahren, und in der Ludwigstraße wartet ein Kinderkarussell auf die kleinen Fahrfreunde.

Festlicher Abschluss des Marktes

Am Sonntag, 22. Dezember 2024, um 19 Uhr wird das Landsberger Christkindl ein weiteres Mal aus seinem Fenster sprechen und allen Besuchern ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest wünschen. Damit endet der diesjährige Christkindlmarkt.