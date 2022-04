Corona-Inzidenz geht im Landkreis Landsberg deutlich zurück

Innerhalb einer Woche fällt die Corona-Inzidenz im Landkreis Landsberg stark ab. Das macht sich auch bei der Situation im Klinikum bemerkbar.

Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg geht inzwischen deutlich zurück. Von Donnerstag auf Freitag verringerte sich der vom Robert-Koch-Institut ermittelte Wert um weit über 200 Punkte. Auch im Klinikum Landsberg hat sich die Zahl der Patienten, bei denen eine Covid-19-Infektion festgestellt wurde, reduziert.

Der aktuelle Inzidenzwert wird mit 1213,0 angegeben, am Donnerstagmorgen lag er noch bei 1473,3, vor einer Woche bei 2042,7. Am Freitagmorgen wurden 270 Neuinfektionen innerhalb der vorangegangenen 24 Stunden gezählt (Donnerstag: 272). Die Zahl infizierter Personen, die sich in Quarantäne befinden, sank von 2951 auf 2875, dazu kommen 81 Kontaktpersonen (Donnerstag: 78).

Fast jede(r) Dritte im Landkreis Landsberg hatte bereits Corona

Im Klinikum in Landsberg, so die Angaben des Landratsamts, werden aktuell acht Patienten, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, behandelt, eine Person davon befindet sich auf der Intensivstation. Am Donnerstag waren es zwölf beziehungsweise zwei Patienten.

Insgesamt ist in den vergangenen zwei Jahren im Landkreis bei 36.814 Personen eine Covid-19-Infektion festgestellt worden, das entspricht einem Bevölkerungsanteil von 30,4 Prozent. (lt)

