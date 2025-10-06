CSU-Ortsverband stellt Kandidaten für die Kommunalwahl auf

Der CSU-Ortsverband Kaufering hat in seiner Aufstellungsversammlung die Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl 2026 gewählt. Dabei zeigt sich deutlich: Die Liste steht für einen Generationenwechsel im Ortsverband. Viele der bisherigen Marktgemeinderats-Mitglieder haben sich entschieden, nicht erneut zu kandidieren, sodass nun junge und neue Gesichter im Mittelpunkt stehen.

Die Nominierten für die Kommunalwahl in Kaufering sollen Aufbruch und Kontinuität vereinen

„Wir sind stolz darauf, dass sich so viele engagierte Frauen und Männer bereit erklärt haben, Verantwortung zu übernehmen. Mit der neuen Liste bringen wir frische Ideen und neue Energie in die Kommunalpolitik – und knüpfen zugleich an die wertvolle Arbeit derjenigen an, die in den vergangenen Jahren Verantwortung getragen haben“, erklärt Ortsvorsitzender Daniel Lindner. Gleichzeitig kandidieren auch erfahrene Mitglieder, die ihr Wissen und ihre Erfahrung in die neue Mannschaft einbringen. Damit verbindet die Liste Aufbruch und Kontinuität.

Ein besonderer Höhepunkt der Versammlung war die Nominierung des Bürgermeisterkandidaten: Nikolas Löwenthal (41) ist Unternehmer und wird für die CSU ins Rennen gehen. „Kaufering steht vor großen Herausforderungen – von der Finanzlage bis zur Ortsentwicklung. Ich möchte gemeinsam mit einem starken Team Lösungen erarbeiten, die unsere Gemeinde in eine erfolgreiche Zukunft führen. Dabei ist mir wichtig, die Menschen in Kaufering mitzunehmen und Politik auf Augenhöhe zu gestalten“, so Löwenthal.

Mit der neuen Liste und dem Bürgermeisterkandidaten an der Spitze will die CSU Kaufering nicht nur personell, sondern auch inhaltlich einen Neuanfang gestalten. Welche Schwerpunkte die Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkampf setzen werden, soll in den kommenden Monaten vorgestellt werden. (AZ)