CSU Penzing nominiert Peter Hammer erneut als Bürgermeisterkandidaten

Bei der Nominierungsversammlung der CSU Penzing am vergangenen Montag standen wichtige Entscheidungen für die Kommunalwahl 2026 an. Vor circa 50 Gästen, darunter zahlreiche interessierte Bürgerinnen und Bürger, nominierten die anwesenden stimmberechtigten CSU-Mitglieder Peter Hammer einstimmig als Bürgermeisterkandidaten. Der 53-Jährige erhielt 100 Prozent der Stimmen und führt zudem die Liste für die Gemeinderatswahl an.

„Ich freue mich über das große Vertrauen und die Geschlossenheit unserer Ortsunion“, betonte Hammer in seiner Dankesrede. Er wolle die erfolgreiche Arbeit mit der CSU im Gemeinderat fortsetzen und Penzing als lebendige, zukunftsorientierte Gemeinde weiterentwickeln.

Auf den weiteren Spitzenplätzen der Gemeinderatsliste folgen die beiden Vertreter der Jungen Union, Gemeinderat Matthias Peischer (35) und Thomas Schneider (22). Komplettiert werden die vorderen Plätze vom CSU Vorsitzenden und Gemeinderat Peter Rief und den erfahrenen Gemeinderäten Manfred Schmid und Erna Bart. Insgesamt wurden 16 engagierte Kandidatinnen und Kandidaten nominiert, die ein breites Spektrum an Alters- und Berufsgruppen sowie die Ortsteile Penzings repräsentieren.

Die CSU-Liste für die Gemeinderatswahl am 8. März 2026 nach Reihenfolge eins bis 16: Peter Hammer, Matthias Peischer, Thomas Schneider, Peter Rief, Manfred Schmid, Erna Bart, Matthias Spitzer, Alexander Baur, Christine Lehner, Christian Erfurt, Sebastian Steinruck, Peter Berger, Sandra Konzack-Riederer, Martin Wabnik, Florian Heinrich und Walter Honold.

Die CSU-Liste für die Gemeinderatswahl am 8. März 2026. Foto: Simon Kohlhund/ CSU Penzing

CSU-Ortsvorsitzender Peter Rief zeigte sich erfreut über die hohe Beteiligung und die positive Stimmung im Saal: „Unsere Mannschaft steht – engagiert, kompetent und mit einem klaren Bekenntnis zur Gemeinde Penzing mit ihren Ortsteilen.“ (AZ)