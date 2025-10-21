Das Bootshaus in Kaufering wird wieder zur Konzertbühne

Der Ruderclub am Lech Kaufering e.V. lädt am 21. und 22. November 2025 erneut zu seinem beliebten Kulturformat „Jazz im Bootshaus“ ein und das erstmals an zwei aufeinanderfolgenden Abenden. Nach dem erfolgreichen Revival im vergangenen Jahr wird die Sporthalle des Vereins wieder zur Bühne für hochkarätige Livemusik in einer familiären und gemütlichen Atmosphäre, teilen die Veranstalter mit.

Für die musikalische Gestaltung sorgt erneut der renommierte Saxophonist Jan Grinbert und Band, die mit ihrer stilistischen Bandbreite von klassischem Jazz bis Big Band und ihrer Erfahrung auf internationalen Festivals das Publikum begeistern. Grinbert, geboren in Lettland und ausgebildet an der Hochschule für Musik und Theater in München, wurde unter anderem vom Bayerischen Rundfunk für seine CD „Venice“ ausgezeichnet.

Der Erfolg aus 2024 hängt auch sicher mit der Auswahl der gespielten Stücke zusammen, die von Klassikern bis zu moderneren Stücken reichte und so Jazz-Kenner und auch Neueinsteiger dieses musikalische Genre einen kurzweiligen Abend erleben lassen durften. Hieran wolle man anknüpfen und nach Möglichkeit auch wieder eine Vorband gewinnen, die auf den Abend einstimmt.

„Die Idee, die Veranstaltung an zwei Abenden durchzuführen, kam tatsächlich von der Band selbst“, so heißt es aus dem Orga-Team „unsere kleine Halle hat eine tolle Akustik und der Aufwand für das Set-up ist für nur einen Abend nicht unerheblich, da lag es nahe, mehr aus dem Event zu machen“.

„Jazz im Bootshaus“ steht für den Verein für mehr als Musik – es sei Ausdruck dafür, dass der RCLK nicht nur sportlich, sondern auch kulturell aktiv zur Vielfalt in Kaufering beiträgt. Das Feedback nach Jazz im Bootshaus im vergangenen Jahr habe den Verein wahnsinnig gefreut und motiviert. Das Organisationsteam freut sich daher, das Format weiterzuentwickeln und mit zwei Konzertabenden noch mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, in den Jazz einzutauchen. (AZ)