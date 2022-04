Welttag des Buches: Das Lesen zelebrieren

Plus Am Samstag, 23. April, ist Welttag des Buches. Damit feiert die UNESCO Autorinnen und Autoren und ihre Werke. Einen Vorschlag, wie man diesen Tag am besten zelebrieren sollte, hat LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Kennen Sie die Komödie „Matilda“ aus dem Jahr 1996? Die Filmadaption des gleichnamigen Romans von Roald Dahl steht wohl sinnbildlich dafür, wie Bücher einem Menschen selbst in der größten Not beistehen, ihn ja sogar retten können. Die Geschichte beginnt ungefähr so: Während Matildas Eltern jeden Abend mit Fertigfraß vor dem Fernseher verbringen und auch sonst der hochbegabten Tochter keine Aufmerksamkeit schenken, findet diese Trost in der örtlichen Bibliothek. Dort entdeckt das Mädchen unzählige Geschichten, die den Alltag mit ihrer lieblosen Familie erträglicher machen.

