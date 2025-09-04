Demo gegen Gasbohrung: Aktivisten besetzen den Reichlinger Bohrturm

Das Klimagerechtigkeitsbündnis „Ende Gelände“ besetzt seit 7 Uhr den umstrittenen Gasbohrturm im oberbayerischen Reichling mit einer Aktion zivilen Ungehorsams. Mehrere Menschen blockieren den Bohrturm mit ihren Körpern und haben zwei Banner an seiner Seite entrollt: Auf einem pinkfarbenen Banner steht „Gas ist Gift“ und auf einem hellblauen Banner „Hubert Aiwanger - Wie verbohrt kann man sein? Gasausstieg jetzt - hier und weltweit“.

Aktivisten von „Ende Gelände“ besetzen Bohrturm in Reichling: Polizei vor Ort

Mit dieser Aktion stellt sich „Ende Gelände“ damit gegen die geplanten Gasbohrungen in Reichling und die klimazerstörerische Ausbeutung fossiler Energien insgesamt, so die Pressemitteilung. Die Bohrungen des Konzerngeflechts um MFC Energy sind aufgrund der Gefährdung der Trinkwasserquelle der 1700-Einwohner-Gemeinde und zweier naheliegender Naturschutzgebiete umstritten, so die Mitteilung von „Ende Gelände“.

Jule Fink, Sprecherin von „Ende Gelände“, erklärt dazu: „Gas ist ein Klimakiller und mindestens genauso dreckig wie Öl und Kohle. Mit neuen Gasförderungen befeuern Hubert Aiwanger und die bayrische Landesregierung für schnelle Profite aus fossiler Energie nicht nur die Klimakatastrophe, sondern sie ignorieren auch die Sorgen der Menschen vor Ort. Wir kämpfen für sauberes Trinkwasser in Reichling und gegen die Zerstörung der Lebensgrundlagen der Menschen in den schon jetzt am stärksten von den Folgen der Klimakrise betroffenen Regionen der Welt. Sofortiger Gas-Ausstieg in Reichling und überall!“

Protest gegen Gasbohrturm: 2025 Petition mit 35.000 Überschriften an Landtag übergeben

Bereits 2024 sprachen sich der Gemeinderat Reichling einstimmig und der Landsberger Landrat Thomas Eichinger (CSU), gegen die Bohrung aus. Anfang 2025 wurde eine Petition gegen die mit 35.000 Unterschriften dem Landtag übergeben. Erst im Mai protestierten 1200 Menschen mit “Koa Gas”-Transparenten auf einer Demonstration, zu der Fridays for Future Bayern, BUND Naturschutz in Bayern, Greenpeace Bayern, Protect the Planet und die örtliche Bürgerinitiative Reichling Ludenhausen aufgerufen hatten.

Das Konzerngeflecht um MFC Energy plant bereits zehn weitere Gasbohrtürme in der Ammersee-Region trotz der durch die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) geschützten Lech-Auen und des europäischen Vogelschutzgebietes „Mittleres Lechtal“. „Das Trinkwasser der Gemeinde könnte jederzeit durch austretende Chemikalien oder giftigen Bohrschlamm verunreinigt werden. Im Notfall müssten Tankwägen aus den benachbarten Gemeinden Trinkwasser nach Reichling transportieren“, sagen die Aktivisten.

Die Polizei ist derzeit vor Ort und hat Spezialkräfte angefordert, die die Aktivisten wieder vom Bohrturm holen sollen, hieß es.