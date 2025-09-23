Publikumslauf in der Landsberger Eissporthalle startet wieder

Runter mit den Schlittschuhschonern und rauf aufs Eis: Am Freitag, 3. Oktober, startet in Landsberg wieder der Publikumslauf in der städtischen Eissporthalle am Hungerbachweg.

Der Publikumslauf findet zu folgenden Zeiten statt: Freitags von 14 bis 15.45 Uhr, samstags von 14 bis 15.45 Uhr sowie von 19 bis 20.45 Uhr und sonntags von 14 bis 16 Uhr. Am Freitag, 3. Oktober, findet wegen des Feiertags der Publikumslauf von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 15.45 Uhr statt. In den Herbstferien, den Weihnachtsferien und in den Faschingsferien werden zusätzliche Publikumsläufe angeboten. Die einzelnen Termine können der Website www.eislauf-landsberg.de entnommen werden, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Dort finden sich auch die Eintrittspreise und weitere Informationen.

In der Landsberger Eissporthalle können Schlittschuhe auch geschliffen werden

Der Kartenverkauf startet jeweils eine halbe Stunde vor der Eiszeit. An der Kasse kann auch die Gebühr für Leihschlittschuhe bezahlt werden. Die Ausgabe der geliehenen Schlittschuhe erfolgt im Vorraum des Eingangs zum Publikumslauf. Begleitpersonen, die nur zusehen möchten, müssen keinen Eintritt zahlen, heißt es in der Pressemeldung der Stadt. Der Kiosk biete Getränke und Snacks für den kleinen Hunger und Durst zwischendurch. An allen Tagen besteht in der Eissporthalle das Angebot, die eigenen Schlittschuhe abzugeben und vor Ort schleifen zu lassen. (AZ)