Warum der Junge Chor aus Landsberg so erfolgreich ist

Der Junge Chor der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg reiste gemeinsam mit Chorleiterin Marianne Lösch zum Deutschen Chorfest nach Nürnberg. Mit im Gepäck: Anspruchsvolle, eher weniger bekannte, zeitgenössische Chorliteratur und Vorfreude, gepaart mit positiver Angespanntheit. Zwei Auftritte waren in der mittelfränkischen Stadt vorgesehen, einer davon bei einem Wettbewerb. Die Teilnahme hatte sich mehr als gelohnt: Die 18 Sängerinnen und Sänger plus Chorleiterin durften die Rückreise nach Landsberg mit einem ersten Preis und einem Sonderpreis im Gepäck antreten.

