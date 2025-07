Ein blauer Barchent ist immer noch schön

Schuhmachermeisterin, Färber oder Schreiner. Im Herzen von Landsberg kann man viele handwerkliche Tätigkeiten erleben und dabei viel Wissenswertes über die Kultur und Geschichte Landsbergs erfahren. Denn auch das Handwerk ist eine Kunst. Beim 2. Landsberger Manufakturtag gibt es von Webtechniken über Goldschmiede- und Rahmenhandwerk bis hin, zur Herstellung von Holzspielzeug viel zu sehen. „Der Manufakturtag zeigt eindrucksvoll, welche Qualität, Kreativität und Vielfalt in den Geschäften unserer Innenstadt steckt“, betonte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl beim Besuch der Stationen. „Gerade das persönliche Gespräch zwischen Kundinnen und Kunden und den Anbietern schafft eine Nähe, die für unsere Stadt sehr wertvoll ist.“ Organisiert wurde die Aktion vom Verein Aufmacher Landsberg gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Landsberg. Ziel sei es gewesen, das Gespür für die Herstellungsprozesse zu schärfen – und die Altstadt als lebendigen Ort des Entdeckens und Erlebens zu stärken. Und das ist auch gelungen. Denn man konnte viel übers Handwerk hautnah miterleben. Einige Beispiele beim Rundgang.

Nicht gleich zum alten Eisen gehören bei Luisa Bredschneijder gebrauchte Schuhe und Stiefel. „Denn das meiste kann man richten, wenn es ein guter Schuh ist.“ Und den Manufakturtag findet sie toll. „Denn er ermöglicht es, hinter die Kulissen der Arbeit bei den Dienstleistungen im Handwerk zu schauen“, so Bredschneijder. Ins Schwärmen gerät auch Peter Berchtold (von 1A Classe Einrichten und Wohnen), wenn es um Stoffe, Garne und die alte Kunst des Stofffärbens geht. Und im Geschäft erfährt man auf einem Stadtvideo viel über Landsberg und einen besonderen Stoff. Denn einst war der blaue Barchent aus Landsberg auch überregional bekannt. Bei diesem Stoff handelt es sich um ein Leinen-Baumwollgemisch, ähnlich dem heutigen Jeansstoff, erfährt man im Video. Die Baumwolle für den Barchent wurde schon damals aus Ägypten über Italien eingeführt und mit dem heimischen Leinen verwoben. Bevor die Gewebe mit Naturfarben gefärbt werden konnten, mussten sie von der Sonne gebleicht werden. Dies geschah auf dem Gelände des heutigen Inselbads. Das Färben erforderte, wie übrigens auch das Gerben von Leder, große Mengen von Wasser. Gicht und schmerzhafte Hautausschläge waren normal bei den Färbern. Deshalb wurden für diese Arbeiten vielfach Straftäter eingesetzt, die sich dadurch Hafterleichterungen verschaffen konnten. Im 16. Jahrhundert waren die Stoffe aus Landsberg bis nach Lübeck geschätzt. Um den Markenschwindel auszuschließen, versiegelten die Zunftmeister die Barren mit dem Stadtsiegel. So die spannende Geschichte rund um den Stoff. die Peter Berchtold oft erzählen durfte.

Heute geht das freilich einfacher: Mit dem „Landsberger Tuch“ präsentiert Witzel eine Sonderedition zu 600 Jahre Bayertor aus Halbleinen. Auf einem computergesteuerten modernen Webstuhl erstellt. Und dieses Tuch ist ein heutiger Landsberger Barchent aus Baumwolle und Leinen. „Der blaue Barchent war auch schuld an Landsbergs Reichtum“, so Witzel. „Natürlich nach dem Salz.“ Der Webstuhl für das Landsberger Tuch steht heute im österreichischen Mühlviertel. Und bei Berthold und Witzel dann verkauft. Auch ein Motiv mit der Stadtsilhouette gibt es. Man kann das Tuch vielfältig nutzen, unter anderem als Wandschmuck.

In der Datteleria gibt es dann ganz andere Genüsse. In der Schulgasse verkauft Hadil Khaili süße Köstlichkeiten und erzählt auch, wo sie herkommen und welche Dattel, wie viel Zucker hat. Ein Genuss, der gesund ist und trotzdem köstlich schmeckt. Dattelmus und Datteltoffee gibt es dort zu kaufen. Nach ihrem Umzug vom Vorderanger in die Schulgasse fühlt sich Khalili auch hier sehr wohl. „Aufgrund meiner Leidenschaft für die Pflanzen und die Natur habe ich Agrarwissenschaften studiert. Meiner festen Überzeugung nach schenkt uns die Erde einen wunderbaren Reichtum an Lebensmitteln, die wir benötigen, darüber hinaus auch wichtige Heilmittel für unsere Gesundheit.“ Während ihrer langjährigen Arbeit in Dubai, in den Bereichen Landwirtschaft und Ernährung, habe sie intensiv nach einer qualitativen Verbesserung von Früchten, die in der Region wachsen, gesucht. Die Dattelfrucht habe sie ins Zentrum ihrer Arbeit gestellt, „wegen ihrer unglaublichen Vielseitigkeit, ihrer erstaunlichen Vorzüge und ihres delikaten Geschmacks“.

Gleich nebenan wird gehobelt, denn Roland Imhof stellt für Freistil Unikate für Wand und Raum he r. So erklärt er Annika Sydekum, Jens Hess und ihrem Sohn Lasse, wie die Hobelbank funktioniert und Lasse muss auch gleich selbst ran. Was gar nicht so einfach ist, denn man muss den Hobel schon richtig anlegen. „Holzoberflächen sind etwas Besonderes. Und man kann sie so schnell verändern und wie neu aussehen lassen“, so Imhof. Die großen Hobel-Späne dürfen die Besucher dann mitnehmen. Doch nicht nur die besonderen Möbel aus alt und neu – mit ungewöhnlichen Materialien faszinieren die Besucher, sondern auch die Bilder von Imhofs Partnerin Andrea Spring. Was macht die Tänzerin da auf der Landkarte? Schaut ganz genau hin auf die Linien, die sonst Flüsse und Orte anzeigen, sieht man wie daraus ein Gesamtkunstwerk wird. Mit Linien und Farben, die entlang der Flüsse und Straßen eingezeichnet wurden, entstehen Formen, Tiere und Menschen. Andrea Springer, die Karten aus dem 19. und 20. Jahrhundert bemalt, stellt dabei die Verbundenheit ins Zentrum. „Alles ist vernetzt im Leben: Tiere, Menschen, Natur, Kultur“, meint die Künstlerin. Es ist noch vieles mehr geboten an diesem Tag, auch entlang der Alten Bergstraße mit Kleinkunst und Gold. Dabei ist eigentlich für jeden etwas.