BRK Landsberg startet Herzenswunsch-Hospizmobil

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die Großes bewirken. Für Menschen in ihrer letzten Lebensphase oder für unheilbar chronisch Kranke hat das Bayerische Rote Kreuz (BRK) Kreisverband Landsberg ein schon lange geplantes Projekt ins Leben gerufen: das Herzenswunsch-Hospizmobil. Dieses Angebot soll unbürokratisch und mit viel Herz letzte, oft unerreichbare Wünsche erfüllen – sei es ein Ausflug in die Natur, ein Besuch bei Verwandten oder die Teilnahme an einem besonderen Ereignis.

Das Herzenswunsch-Hospizmobil ist ein speziell ausgestatteter Krankenwagen, der nicht nur medizinischen Komfort und Platz für eine Begleitperson bietet, sondern auch eine besonders ansprechende und zum Wohlfühlen einladende Innengestaltung, teilt der Kreisverband in einer Pressemeldung mit. Oberstes Ziel sei es, den Patienten unter besten Rahmenbedingungen ein Erlebnis von Glück und Freude zu schenken. Das Herzenswunsch-Hospizmobil ist ein im Ehrenamt verankertes, gemeinschaftsübergreifendes Projekt des BRK Landsberg. Es wird in Federführung der Gemeinschaften Wohlfahrts- und Sozialarbeit (WuS) und der Bereitschaften realisiert. Die Projektleitung liegt bei Marianne Asam (Beauftragte WuS) und Steffen Schweckhorst (Kreisbereitschaftsleiter).

Das Team des BRK Landsberg steht mit Herzblut hinter dem Projekt

„Wir möchten Menschen, denen nicht mehr viel Zeit bleibt, einen Moment schenken, in dem Krankheit und Sorgen in den Hintergrund treten“, erklärt Marianne Asam. Ihr Kollege, Steffen Schweckhorst, ergänzt: „Jeder erfüllte Wunsch ist ein Beweis dafür, dass wir auch in dieser schwierigen Lebensphase Freude schenken können. Dieses Projekt ist nur möglich dank des großartigen ehrenamtlichen Teams, das mit so viel Herzblut dahintersteht.“

Das Foto zeigt Projektleiter Steffen Schweckhorst (Kreisbereitschaftsleiter) und Marianne Asam (Beauftragte WuS). Foto: BRK Landsberg

Gleichzeitig biete das Projekt eine wichtige Entlastung für die Angehörigen. Da das Rote Kreuz die vollständige Organisation und Durchführung der Wunschfahrt mit ehrenamtlichem Fachpersonal (Sanitäter, Ärzte, Pflegekräfte und Betreuer) übernimmt, können Familien eine sorglose und entspannte Zeit miteinander verbringen und die gemeinsamen Momente in vollen Zügen genießen, so die Pressemeldung.

Die Fahrten sind für die Patienten kostenlos

Die Fahrten mit dem Herzenswunsch-Hospizmobil sind für die Patienten kostenfrei. Das Projekt finanziert sich ausschließlich durch Spenden und den ehrenamtlichen Einsatz zahlreicher BRK-Helfer, die ihre Zeit unentgeltlich einbringen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Projekt zu unterstützen: Spenden sind ein wesentlicher Beitrag, Interessierte können sich aber auch als ehrenamtliche Helfer ins Team einbringen. (AZ)

Bei Anfragen für einen Herzenswunsch bittet das BRK Landsberg um Kontaktaufnahme per E-Mail unter herzenswunsch@brk-landsberg.de