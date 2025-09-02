Das Hospitalschiff Global Mercy ist zurück in Sierra Leone

Die Global Mercy, das weltweit größte private Hospitalschiff, hat unlängst erneut im Hafen von Freetown, der Hauptstadt von Sierra Leone, angelegt. Damit beginnt der dritte Einsatz in Folge durch Mercy Ships in Sierra Leone. Die internationale Hilfsorganisation hat ihren Deutschlandsitz in der Stadt Landsberg. Mit der erneuten Rückkehr des Schiffs vertieft die Organisation laut einer Pressemitteilung die Partnerschaft mit der Regierung des westafrikanischen Landes, um das Gesundheitssystem dort nachhaltig zu stärken und den Zugang zu sicheren, kostenlosen Operationen zu erweitern.

Nach einer kurzen Wartungsphase im spanischen Cádiz wird das Hospitalschiff fortan zehn Monate lang in Sierra Leone bleiben und in Zusammenarbeit mit nationalen und lokalen Behörden für spezialisierte chirurgische Versorgung und als Schulungsplattform zur Verfügung stehen. Dr. Austin Demby, Gesundheitsminister von Sierra Leone, begrüßte das Schiff zum dritten Mal.

Seit 2023 hat die Global Mercy mehr als 3630 spendenfinanzierte Operationen für 3240 Menschen durchgeführt. Die Bildungs- und Schulungsprogramme von Mercy Ships tragen ebenfalls zur Stärkung der chirurgischen Versorgung in Sierra Leone bei. Suzanne Thomas, Direktorin für Bildung, Schulungen und Interessenvertretung bei Mercy Ships, betont die langfristige Vision des Programms: „Wir freuen uns, mehr Schulungsmöglichkeiten an Bord der Global Mercy anbieten zu können, und darauf, unsere Unterstützung für die Entwicklung des Connaught Hospitals und die akkreditierten Ausbildungsgänge für wichtige Berufe im Gesundheitssektor durch die Universität von Sierra Leone fortzusetzen.“

Für die Einsätze in Afrika werden ehrenamtliche Fachkräfte gesucht

Bis heute hat Mercy Ships mehr als 63.000 Fortbildungsstunden für über 290 Gesundheitsfachkräfte aus Sierra Leone durchgeführt. Der erneute Aufenthalt in dem westafrikanischen Land ermöglicht die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit lokalen Krankenhäusern und Gesundheitsfachkräften und unterstützt den Ausbau der chirurgischen und anästhesiologischen Versorgungssysteme im Einklang mit den nationalen Prioritäten im Gesundheitswesen von Sierra Leone.

Die internationalen Ehrenamtlichen und die Crewmitglieder aus Sierra Leone an Bord bereiten sich auf den Beginn des chirurgischen Betriebs auf dem Schiff vor. Zu den Fachbereichen gehören die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Kopf- und Halschirurgie, Allgemeinchirurgie für Kinder und orthopädische Chirurgie sowie plastisch-rekonstruktive Chirurgie, allgemeine Chirurgie und Augenchirurgie.

Für die Einsätze der Hilfsorganisation in Afrika werden stets ehrenamtliche Fachkräfte in verschiedenen Berufsfeldern gesucht. Wer Interesse an einer Mitarbeit bei Mercy Ships hat, kann sich an das Deutschlandbüro mit Sitz in Landsberg wenden. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.mercyships.de. (AZ)