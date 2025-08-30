Icon Menü
Das ist der aktuelle Ermittlungsstand zum Tennisheim-Brand

Igling

Tennisheim-Brand in Igling: Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus

Nach dem Brand im Tennisheim des SV Igling bleibt die Ursache unklar. Die Turnierpläne der Abteilung werden ausgesetzt.
Von Vanessa Polednia
    • |
    • |
    • |
    Das Tennisheim des SV Igling hat gebrannt. Die Polizeiabsperrung besteht noch.
    Das Tennisheim des SV Igling hat gebrannt. Die Polizeiabsperrung besteht noch. Foto: Thorsten Jordan

    Das Feuer, das am Mittwoch, 20. August, das Tennisheim des SV Igling stark beschädigt hat, gibt weiter Rätsel auf. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord auf Nachfrage mitteilt, ist die genaue Ursache nach wie vor unklar. „Nach Rücksprache mit dem zuständigen Brandermittler bei der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck kann ich Ihnen sagen, dass die Brandursache noch nicht abschließend feststeht“, so ein Sprecher der Pressestelle. Ein Sachverständiger des Bayerischen Landeskriminalamts sei inzwischen hinzugezogen worden.

