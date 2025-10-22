Icon Menü
Das Kauferinger Lechtalbad zu erweitern, ergibt Sinn

Kommentar

Das Kauferinger Lechtalbad zu erweitern, ergibt Sinn

Das einzige Hallenbad im Landkreis Landsberg erfreut sich großer Beliebtheit. Nur den Bestand zu sanieren, reicht wohl nicht aus.
Dominik Stenzel
Von Dominik Stenzel
    • |
    • |
    • |
    • |
    Es gibt Pläne, das Lechtalbad in Kaufering zu erweitern.
    Es gibt Pläne, das Lechtalbad in Kaufering zu erweitern. Foto: Christian Rudnik (Archivfoto)

    Das Lechtalbad erfreut sich großer Beliebtheit. Das belegen die Besucherzahlen, die in einer Sitzung des Naherholungs- und Bäderausschusses vorgestellt wurden. Dessen Mitglieder sind sich einig: Das einzige Hallenbad im Landkreis muss attraktiv bleiben – und das wird teuer. 30 Millionen Euro könnten für die Variante mit Anbau fällig werden. Und doch ist das Geld gut angelegt, wenn es in derartige Projekte fließt.

    Viel wird in den Kreis-Gremien momentan über freiwillige Leistungen diskutiert. Doch oft scheinen solche Ausgaben eben doch unerlässlich. Das zeigt sich an den Kreis-Bädern: Im Landkreis Landsberg muss es einen Ort geben, an dem Kinder auch über den Winter das Schwimmen erlernen können. Schwimmbäder bieten als Freizeitstätten zudem die Möglichkeit, Sport zu treiben und sich zu erholen.

    Im Ausschuss waren sich alle einig, dass Handlungsbedarf besteht. Sollte im Kauferinger Lechtalbad nur der Bestand saniert werden, würde aber wohl Potenzial verschenkt. Schulen, Vereine und Erholungssuchende müssten sich weiterhin ein Becken teilen – das Kapazitätsproblem wäre also nicht gelöst. Vollkommen richtig ist auch, die Sauna als profitablen Geschäftsbereich in der Diskussion nicht außer Acht zu lassen.

