Im Inselbad ist heuer früher Schluss: Was machen die Schwimmmeister?

Schwimmmeister Christian Wappler weiß schon ganz genau, was er macht, wenn am Sonntag, 17. August, um 19 Uhr die letzten Besucherinnen und Besucher das Inselbad verlassen: „Fünf Minuten später lasse ich das Wasser aus den Becken.“ Denn die Zeit drängt. Nur wenige Tage später rollen wieder die Bagger an. Dann beginnt die zweite Baustufe für die Sanierung des beliebten Freibads, die heuer auch eine verkürzte Badesaison notwendig macht. Denn im Mai nächsten Jahres sollen unter anderem die ersten Edelstahlbecken fertig sein.

Etwas später als üblich, Mitte Mai, öffnete das Inselbad heuer seine Tore. In den Monaten zuvor war in einer ersten Baustufe der Technikkellers für die neue Badewassertechnik saniert worden sowie ein Technikkeller für eine Flusswasserwärmepumpe gebaut worden. Zudem wurden die Zu- und Ablaufleitungen zu den Becken, die sich im Baufeld befinden, ausgetauscht. „Die Besucher haben uns gelobt, dass von der Baustelle nichts zu sehen“, blickt Betriebsleiter Christian Wappler zurück. Das Lob gibt es auch seine Kollegen Helmut Maier und Reinhard Dippold von den Stadtwerken weiter, die die Sanierung planen und koordinieren.

„Wir kommen mit der Technik auf dem Zahnfleisch daher“

Auch wenn die Inselbad-Saison heuer kürzer ausfällt, als normal, spricht Christian Wappler von einer anstrengenden Zeit. „Wir kommen mit der Technik auf dem Zahnfleisch daher“, sagt er. Es werde höchste Zeit, dass nun eine neue Badewassertechnik eingebaut wird. Als Beispiel nennt er die Regulierung des Chlorgehalts in den Becken, die in den letzten Tag der Saison von Hand erledigt werden müsse, weil die Technik den Geist aufgegeben habe. Jetzt werde mehrmals am Tag im Keller gemessen. „Das ist wie in meinen Anfangsjahren im Inselbad“, sagt der Schwimmmeister.

Betriebsleiter Christian Wappler wird nach Saisonschluss noch auf der Baustelle im Inselbad benötigt. Foto: Christian Rudnik

Nach dem Ende der Badesaison 2025 beginnt die zweite Baustufe, die in zwei Abschnitte unterteilt ist: die Erneuerung der Badewassertechnik sowie die Sanierung des Wellenbeckens, des Schwimmer-Beckens, des Nichtschwimmerbeckens und des Kleinkinderbeckens. Die dritte Baustufe würde dann die Erneuerung oder einen Neubau des im Jahr 1972 fertiggestellten Gebäudes. Mit dem Neubau des Gebäudes kann frühestens im Herbst 2026 begonnen werden. Für das Kommunalunternehmen ist die Sanierung des Inselbads ein zukunftsweisendes Projekt. Ziel ist es demnach, eine moderne, energieeffiziente und nachhaltige Infrastruktur zu schaffen, die langfristig die Wasserqualität verbessert und die Betriebskosten senkt. „Das Inselbad ist das Juwel am Lech. Es gibt eine hohe Anteilnahme, was dort passiert“, hatte Stadtwerke-Chef Jörg Gründinger im März gegenüber unserer Redaktion gesagt. Die Arbeiten bezeichnete er als „Mammutaufgabe“.

Ab Montag, 18. August, rollen im Inselbad wieder die Bagger an

Am Montag, 18. August, beginnt im Inselbad der erste Abschnitt der zweiten Baustufe mit der Einrichtung der Baustelle. Denn rollen auch die Bagger an. Im alten Keller wird die alte Badewassertechnik abgebaut, unter anderem müssen die großen Filter abtransportiert werden. Bis die Saison im Mai nächsten Jahres wieder beginnt, sollen die Technik runderneuert sein und das Schimmerbecken sowie das Wellenbecken und das Nichtschwimmerbecken eine Edelstahlhülle erhalten. „Der Zeitplan ist sportlich“, weiß Christian Wappler.

Im neuen Technikraum des Landsberger Inselbads sind die Filter bereits montiert. Foto: Christian Rudnik

Für den Betriebsleiter und seine Kollegen heißt es ab Montag, 18. August, erstmal aufräumen. Danach geht es in den Urlaub. Allerdings nicht für Christian Wappler. Er wird anfangs noch auf der Baustelle benötigt, weswegen ein Urlaub im August auch in diesem Jahr nicht drin ist. Und so wird es wohl wieder ein September-Urlaub.

Trotz weniger Badetage waren die Saisonkarten laut Stadtwerken so begehrt wie in den Jahren zuvor. Während der verkürzten Saison gab es einen Sonderrabatt: Alle Saisonkarten waren mit 20 Prozent Preisnachlass erhältlich. Dass heuer mitten im August geschlossen werden muss, haben laut Betriebsleiter Christian Wappler 99 Prozent der Gäste verstanden.

Nach den Regentagen wird zum Saisonabschluss im Inselbad wieder sommerlich. Wer das Freibad besuchen möchte, hat dazu zu folgenden Öffnungszeiten die Möglichkeiten: Montag 12 bis 19 Uhr, Dienstag bis Sonntag (auch am Feiertag) 9 bis 19 Uhr. Letzter Öffnungstag ist heuer Sonntag, 17. August.