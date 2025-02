Das Ordnungsamt muss sich an gesetzliche Vorgaben halten

Das Lech Atelier kommt bei den Landsbergerinnen und Landsbergern gut an und ist eine Bereicherung für die hiesige Kulturszene. Der Stadtverwaltung ist nicht abzusprechen, dass sie die Betreiber bisher nach Kräften unterstützt. Zuletzt ging es in einer Sitzung des Bauausschusses um einen aktuellen Sachstand zu einem Bebauungsplanverfahren, durch das die Kulturschaffenden an dem Standort Sicherheit bekommen sollen. Die nur wenige Tage später veröffentlichte deutliche Kritik am Ordnungsamt verwundert daher.

Der Zwist scheint schon länger zu schwelen. In erster Linie geht es dem Anschein nach um die Unterscheidung zwischen einer Kulturveranstaltung und einer Vergnügungsveranstaltung. Bei letzteren kommen mehr Menschen zusammen und es kann lauter werden. Wohl auch deshalb sind sie in ihrer jährlichen Anzahl begrenzt. Im Lech Atelier dürfen pro Monat zwei Vergnügungsveranstaltungen stattfinden, und dies erscheint auf den ersten Blick angemessen.

Bei der Beurteilung haben sich die Beschäftigten des Landsberger Ordnungsamts an gesetzliche Vorgaben zu halten. Es dürfte in gewissen Fällen aber auch einen Interpretations- und Ermessensspielraum geben. Beide Seiten sollten nun an einen Tisch und gemeinsam den Rahmen für zukünftige Entscheidungen abstecken.