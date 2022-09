Das womöglich schmale Zeitfenster nutzen

Plus Lange Kunstnacht, Autosalon und Stadtwiesn– an einem Wochenende finden drei Großveranstaltungen in Landsberg statt. Kein Wunder, dass sich die Events in Landsberg ballen, kommentiert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Sich vormittags nach einem neuen Kombi umschauen, nachmittags auf ein Bier in die Stammkneipe samt Oktoberfest-Folklore begeben und abends eine waghalsige Choreografie auf Stelzen von Hochformat bewundern: Für den einen mag das nach einem äußerst gelungenen Tag klingen, für andere passt das überhaupt nicht zusammen. Falsch ist es trotzdem nicht. Ob man es auf Biegen und Brechen mit Slogans wie „Tradition trifft Kultur“ zusammenführen muss, kann wohl eher bezweifelt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen