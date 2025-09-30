Zahl der Arbeitslosen im Kreis Landsberg sinkt leicht

Die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Weilheim, zu dem auch der Landkreis Landsberg gehört, ist im September gesunken. 13.896 Menschen waren im gesamten Bezirk arbeitslos gemeldet, das sind 103 Personen weniger als im August, jedoch 858 Personen mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,5 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 3,3 Prozent.

„Besonders bei jungen Menschen unter 25 Jahren bemerken wir die Arbeitslosenzahl betreffend einen Rückgang im September“, sagt Michael Legrand, Geschäftsführer operativ der Weilheimer Arbeitsagentur. „Viele junge Menschen beenden ihre Ausbildung und beginnen nach dem Sommer eine feste Anstellung. Wieder andere gehen auf weiterführende Schulen. Das macht sich Jahr für Jahr bei den September Zahlen bemerkbar.“

Auch im Landkreis Landsberg bleibt die Quote unverändert

Die Arbeitslosigkeit ist auch im Landkreis Landsberg im September gesunken. 2195 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 45 Personen weniger als im August, aber 51 Personen mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,2 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 3,1 Prozent.

In der Region Landsberg wurden im September 117 Stellen neu gemeldet (64 weniger als im Vormonat und 72 weniger als vor einem Jahr), teilt die Arbeitsagentur mit. Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, verarbeitendes Gewerbe, Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Gesundheits- und Sozialwesen, Baugewerbe. Aktuell befanden sich damit 1.094 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur. (AZ)