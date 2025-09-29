Workshop in Landsberg: Wenn Maschinen Probleme selbst melden

Am Mittwoch, 29. Oktober, lädt das Technologietransferzentrum (TTZ) Data Science und Autonome Systeme am Standort in Landsberg mit den Wirtschaftsförderungen von Stadt und Landkreis Unternehmen zu einem Projektworkshop ein. Im Mittelpunkt stehen zwei Schlüsseltechnologien, die in den kommenden Jahren für Unternehmen aller Größen und Branchen entscheidend sein werden: Predictive Maintenance zur vorausschauenden Wartung und Sprachmodelle zur Automatisierung. Die Veranstaltung bietet laut Pressemeldung praxisnahe Einblicke und die Chance, konkrete Projektideen zwischen Forschung und Wirtschaft zu entwickeln.

Im Forschungsfeld Data Science entwickeln Forschende gemeinsam mit Unternehmen innovative Lösungen, heißt es in der Pressemitteilung. Im Projektworkshop werde aufgezeigt, was bereits möglich ist. Wie Maschinen, die Probleme melden, bevor sie überhaupt entstehen. So ließen sich mit intelligenten Frühwarnsystemen Störungen vermeiden, Betriebsausfälle reduzieren und Kosten sparen. Auch Computer, die Texte verstehen und Antworten formulieren, würden am TTZ Landsberg zukunftsfest: Mit modernen Sprachmodellen werden Routineaufgaben automatisiert, Informationen schneller auffindbar und Kundenanfragen präzise beantwortet.

In Landsberg hat das TTZ aktuell zwei Standorte

Die Technische Hochschule Augsburg verfügt in der Region Bayerisch-Schwaben in Nördlingen, Donauwörth, Landsberg, Aichach und Gersthofen aktuell über fünf Technologietransferzentren (TTZ) mit unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten. Die Räumlichkeiten für das TTZ Data Science und Autonome Systeme im Papierbach-Viertel in Landsberg stellen der Landkreis und die Stadt zur Verfügung. Das TTZ in Landsberg bietet laut Pressemeldung mit Data Science und Autonome Systeme zwei Forschungsfelder mit hohem Zukunftspotenzial und verfügt über zwei Standorte in der Stadt. Zum einen das TTZ-Experimentierfeld in der Forschungshalle im Industrial MakerSpace im Gewerbegebiet „Am Penzinger Feld“ und zum anderen den TTZ-Standort „Am Papierbach“, der über gut ausgestattete Seminarräume verfügt, die auch hybride Lehrformate ermöglichen.

Zum „Projektworkshop für Sprachmodelle und Predictive Maintenance“ am 29. Oktober von 9 bis 12 Uhr am TTZ-Standort „Am Papierbach“, An der Schmiede 19, in Landsberg sind Unternehmen aller Branchen und Größen aus Landsberg und dem Landkreis eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten unter: www.tha.de/TTZ-Landsberg. Veranstalter ist das Technologietransferzentrum (TTZ) Data Science und Autonome Systeme gemeinsam mit den Wirtschaftsförderungen der Stadt und des Landkreises Landsberg.