Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Das Zaunfabrik-Gelände in Kaltenberg ist verkauft: Jetzt wird dort abgerissen

Kaltenberg

Die ehemalige Zaunfabrik in Kaltenberg wird abgerissen

Das Gelände der ehemaligen Zaunfabrik Zimmermann in Kaltenberg ist verkauft worden. Die neue Besitzerin lässt die alten Gebäude abbrechen.
Von Gerald Modlinger
    • |
    • |
    • |
    Die neue Eigentümerin der früheren Zaunfabrik in Kaltenberg, eine Unternehmensgruppe aus der Schweiz, bricht die dortigen alten Gebäude ab.
    Die neue Eigentümerin der früheren Zaunfabrik in Kaltenberg, eine Unternehmensgruppe aus der Schweiz, bricht die dortigen alten Gebäude ab. Foto: Alwin Reiter

    Die frühere Zaunfabrik in Kaltenberg wird seit vergangener Woche abgebrochen. Die neue Eigentümerin der rund 3,5 Hektar großen Industriebrache zwischen Ammerseebahn, Schwabhauser und Walleshauser Straße will das Gelände für eine künftige Bebauung räumen. Wie es dann weitergeht, darüber ist noch nichts Konkretes in Erfahrung zu bringen. Es ist jedoch vorgesehen, darauf ein Wohngebiet zu errichten. Der zwischenzeitliche Eigentümer, der Münchner Immobilienentwickler Euroboden, war 2023 insolvent geworden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden