Die ehemalige Zaunfabrik in Kaltenberg wird abgerissen

Die frühere Zaunfabrik in Kaltenberg wird seit vergangener Woche abgebrochen. Die neue Eigentümerin der rund 3,5 Hektar großen Industriebrache zwischen Ammerseebahn, Schwabhauser und Walleshauser Straße will das Gelände für eine künftige Bebauung räumen. Wie es dann weitergeht, darüber ist noch nichts Konkretes in Erfahrung zu bringen. Es ist jedoch vorgesehen, darauf ein Wohngebiet zu errichten. Der zwischenzeitliche Eigentümer, der Münchner Immobilienentwickler Euroboden, war 2023 insolvent geworden.

