Das Zelt für die Rotter Festwochen steht

Seit vergangener Woche ist es für alle, die aus Dießen nach Rott kommen, nicht mehr zu übersehen. Das riesige Festzelt steht und zeigt, dass die Rotter Festwochen mit der 150-Jahrfeier der Feuerwehr und dem vom Trachtenverein ausgerichteten Lechgautrachtenfest unmittelbar vor der Tür stehen. Innerhalb eines Tages stellten 65 Helfer das Zelt auf, das 75 auf 30 Meter groß ist und das bestuhlt für 3700 Personen Platz bietet. „Alle haben super zusammengearbeitet, innerhalb von achteinhalb Stunden war das komplette Zelt gestanden“, freut sich Trachtenvereinsvorstand Martin Krötz über die starke Gemeinschaftsleistung. „Jetzt geht es in den nächsten Tagen noch an den Feinschliff, unter anderem mit der Dekoration“, ergänzt Herbert Ruf, der Vorstand des Feuerwehrvereins. Bei allen Beteiligten steigt indessen die Vorfreude auf die zahlreichen Veranstaltungen in der Lechraingemeinde während der Festwochen. Los geht es am kommenden Freitag, 4. Juli, mit einem Konzert von Chartstürmer „Oimara“ und „DeSchoWieda“, bei dem weit über 3000 Fans erwartet werden. (rolh)

Rott Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Festwoche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dießen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis