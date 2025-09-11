Erneute Demo in Reichling: Aktivisten entrollen 60 Meter langes Banner

Bereits in den frühen Morgenstunden sind zehn Aktivisten und Aktivistinnen von Greenpeace am Donnerstag zum Bohrplatz in Reichling gekommen, um gegen die dort laufende Probebohrung zu protestieren. Das 60 Meter lange Banner, das sie auf der anliegenden Wiese entrollt haben, trägt die Aufschrift „Gas stoppen!“. Auf dem Bohrplatz wird seit dem 8. August nach Erdgas gebohrt. Ist die Bohrung erfolgreich, wäre eine Gasförderung über zehn bis 15 Jahre möglich. Dagegen demonstrieren seit mehr als einem Jahr immer wieder Klimaschützer und Aktivisten verschiedener Organisationen.

Greenpeace fordert den Ausstieg aus fossilen Energieträgern. „Die Zeit von klimaschädlichem Erdgas ist abgelaufen. Die Erderhitzung kann nur noch aufgehalten werden, wenn wir nun schnell und konsequent das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas beenden“, fordert Saskia Reinbeck von Greenpeace Bayern. „Minister Aiwanger muss das Irrsinns-Projekt in Reichling jetzt stoppen und darf die Konzession nicht verlängern.“ Die aktuelle Genehmigung für die Probebohrung läuft Ende September aus. Das verantwortliche Unternehmen beantragte kürzlich eine Verlängerung. Die Bohrung soll insgesamt eine Tiefe von ungefähr 3400 Metern Tiefe erreichen. Derzeit liegt die Erkundungsbohrung bei etwa 3000 Metern.

Greenpeace fordert den Stopp der Bohrung in Reichling

Greenpeace kritisiert in einer Pressemitteilung die Begründung des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger, der die Genehmigung 2022 mit steigenden Gaspreisen und der Energiekrise erklärte. Laut Greenpeace seien die Gaspreise seitdem massiv gesunken und Gas sei am Markt ausreichend vorhanden. Laut Greenpeace-Pressemitteilung hat Aiwanger „trotz der Normalisierung des Gas-Marktes jedoch vor, die Konzession für das Feld ‚Lech‘ um weitere zwei Jahre zu verlängern, wie sein Ministerium den betroffenen Gemeinden mitteilte. Diese hatten bis Ende vergangener Woche Zeit, ihre Stellungnahmen an Aiwanger zu schicken.“

Die Polizei ist bei der Demonstration in Reichling vor Ort. Laut Greenpeace-Pressesprecher Georg Thanscheidt sei die Polizeipräsenz um den Bohrturm seit dem Protest von „Ende Gelände“ stark erhöht. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord sagt auf Nachfrage: „Wir haben die Situation im Blick.“ Man habe sich entsprechend angepasst.