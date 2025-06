Den Beruf spielerisch kennenlernen: 140 Schüler machen bei Pflege-Schnitzeljagd mit

Kürzlich drehte sich an der Johann-Winklhofer-Realschule (JWR) in Landsberg alles rund um das Thema Pflege: Etwa 140 Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen nahmen an einer interaktiven Pflege-Schnitzeljagd teil – einer besonderen Berufsorientierungsaktion, bei der sie den Pflegeberuf spielerisch und praxisnah kennenlernen konnten. Organisiert wurde die Aktion vom Ausbildungsverbund Pflege Landsberg. Die Jugendlichen durchliefen laut einer Pressemitteilung des Landratsamts sechs abwechslungsreiche Stationen, an denen sie zentrale Aufgaben und Themen der Pflege mit Neugier und Engagement entdeckten.

Von Erster Hilfe, einem Mobilitätsparcours und Demenzsimulationsspielen über die Rauschbrillen-Challenge zur Suchtprävention bis hin zur Händedesinfektion und einem Karriereturm zur Pflegeausbildung: Jede Station vermittelte den Jugendlichen auf kreative Weise wichtige Inhalte und Werte des Pflegeberufs. Neben den praktischen Erfahrungen erhielten die Schülerinnen und Schüler der Landsberger Johann-Winklhofer-Realschule auch fundierte Informationen zu Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsablauf und den zahlreichen Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Pflege, heißt es in der Pressemitteilung.

Icon Vergrößern Bei der Pflege-Schnitzeljagd des Ausbildungsverbunds Pflege Landsberg gab es insgesamt sechs Stationen. Foto: Tonnemacher/landratsamt Icon Schließen Schließen Bei der Pflege-Schnitzeljagd des Ausbildungsverbunds Pflege Landsberg gab es insgesamt sechs Stationen. Foto: Tonnemacher/landratsamt

Ein zentrales Ziel der Aktion war es, jungen Menschen die Vielfalt und Relevanz pflegerischer Arbeit näherzubringen – praxisnah, lebensnah und motivierend. Besonders im Fokus stand dabei auch die Information über die aktuelle Struktur der Pflegeausbildung: Viele der Schülerinnen und Schüler wissen nicht, dass die Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann heutzutage drei frühere Berufsbilder vereint – und zwar die Gesundheits- und Krankenpflege, die Kinderkrankenpflege und die Altenpflege.

Auch an anderen Schulen könnte es eine Pflegeschnitzeljagd geben

An mehreren Stationen wurden Inhalte, Anforderungen und Perspektiven anschaulich vermittelt – so entstand ein realistisches Bild dessen, was eine moderne Pflegeausbildung in der heutigen Zeit ausmacht. Mehrere mitwirkende Einrichtungen und Personen haben die Aktion laut der Pressemeldung möglich gemacht: der ambulante Pflegedienst Kauth, die Berufsfachschule für Pflege Heimerer, die Gesundheitsregion Plus, das Gesundheitsamt, das Klinikum Landsberg, die Kreisseniorenheime, die KBO Lech-Mangfall-Klinik sowie der Pflegestützpunkt des Landratsamts.

Wie es in der Pressemitteilung des Landsberger Landratsamts heißt, fiel die Resonanz der Schülerinnen und Schüler positiv aus. Die Pflege-Schnitzeljagd motiviert und informiert demnach – und macht Lust auf mehr. Deswegen wird aktuell diskutiert, ob diese innovative Berufsorientierungsaktion künftig regelmäßig an weiteren Schulen im Landkreis stattfinden kann. (AZ)