Auszeichnung für BRK Kita Fantasiereich

Die BRK Kita „Fantasiereich“ in Denklingen ist jetzt offiziell von der Stiftung „Kinder forschen“ zertifiziert. Das ist eine tolle Auszeichnung, die das Engagement für eine hochwertige und zukunftsorientierte Bildung der Kinder unterstreicht.

Die PädagogInnen der Kita Fantasiereich bilden sich regelmäßig fort, um mit den Kindern auf Entdeckungsreise durch die Welt der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu gehen und zu nachhaltigem Handeln zu befähigen. Gemeinsam mit den Kindern beobachten und erforschen sie Phänomene in ihrem Alltag. Dabei wird auch eine Reihe weiterer Kompetenzen, die die Kinder für ihren späteren Lebensweg benötigen, gefördert. So zum Beispiel die lernmethodische Kompetenz, Sprach- und Sozialkompetenz, Feinmotorik und ein Zugewinn an Selbstbewusstsein und innerer Stärke. Die Zertifizierung der Stiftung „Kinder forschen“ wird nach festen Qualitätskriterien vergeben, die sich am Deutschen Kindergarten-Gütesiegel und den „prozessbezogenen Qualitätskriterien für den naturwissenschaftlichen Unterricht“ orientieren. Sie wird für zwei Jahre verliehen.

