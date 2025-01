Auto kommt von eisglatter Straße ab und überschlägt sich

Eisglätte wurde einem 19-jährigen Autofahrer, der am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße LL 17 unterwegs war, zum Verhängnis. Auf Höhe Dienhausen kam der Fahrer wegen der stellenweisen vorherrschenden Eisglätte mit seinem Wagen ins Schleudern und geriet schließlich von der Fahrbahn ab. Laut Polizei überschlug sich das Auto hierbei. Der 19-Jährige aus dem Landkreis Weilheim-Schongau blieb dabei unverletzt. Am Fahrzeug entstand voraussichtlich ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. (diba)

