Auto wird auf Parkplatz angefahren

Am Donnerstagmittag hat ein 31-jähriger Mann zwischen 12 Uhr und 12.40 Uhr einen grau-silbernen Peugeot auf dem Parkplatz einer Gastwirtschaft am Sonnenbichl in Denklingen geparkt. Als er zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am linken hinteren Kotflügel in Form von Kratzern fest.

Der Unfallverursacher ist bislang nicht bekannt, so die Polizei. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)