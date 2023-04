Bayerisches Verwaltungsgericht weist Klage gegen Baugebiet in Denklingen ab

Der jahrelange Streit um das Baugebiet Hinterberg ist in Denklingen ist beendet. Das Bayerische Verwaltungsgericht gibt der Gemeinde Denklingen recht.

Die Gemeinde Denklingen hat es nun vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München schwarz auf weiß, dass die Planungen zum Baugebiet Hinterberg in allen Punkten in Ordnung sind. Anwohner Johann Lehner kämpfte seit Jahren gegen das geplante Baugebiet für das Anfang des Jahres die erste Zusage an Interessenten vergeben wurde. Er hatte auch eine Normenkontrollklage eingereicht. Geprüft wurde, ob die Gemeinde Fehler bei der Aufstellung der Bauleitplanung gemacht hat. Es ist bereits das zweite Gerichtsurteil zugunsten der Kommune.

Zuvor hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof bereits entschieden, dass die Erschließungsstraße in der geplanten Form gebaut werden dürfe. Das Gericht lehnte Lehners Beschwerde gegen den Straßenbau im Jahr 2021 ab und rechnete mit höchstens 200 Fahrbewegungen pro Tag bei 14 Bauplätzen. Lehner ging von "schlimmstenfalls 700" Fahrzeugbewegungen aus. Die Annahme der Antragssteller sei "nicht plausibel" und eine Verletzung des Bundesimmissionsschutzgesetzes "nicht glaubhaft", urteilte das Gericht damals.

Im Gerichtsverfahren geht es unter anderem um das Maß der Bebauung

Die jetzige Verhandlung vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof dauerte fast zwei Stunden, informiert die Gemeinde Denklingen in ihrer Stellungnahme. Alle Einwände des Klägers seien negativ beschieden worden, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Das betreffe unter anderem die Entsorgung des Niederschlagswassers, das Maß der Bebauung, die Einhaltung der Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms und des Regionalplans sowie die Anwendung des Einheimischenmodells.

"Mithin war die Aussichtslosigkeit des Unterfangens der Klagepartei so offensichtlich, dass die Klage, um Kosten zu sparen, noch in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen worden ist. Daraufhin stellte der Senat das Verfahren ein. Diese Entscheidung bedeutet, dass das Baugebiet unanfechtbar rechtskräftig geworden ist", führt die Gemeinde Denklingen aus. (AZ)

