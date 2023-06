Beim Abbiegen den Gegenverkehr übersehen

Zu einem Unfall kommt es auf der B17 beim Lustberghof. Zwei Autos krachen zusammen.

Am Dienstag gegen 15.30 Uhr wollte ein 79-jähriger Mann aus Bad Wörishofen von der B17 nach links abbiegen. Dies hatte auch ein 50- jähriger Kauferinger vor. Jedoch fuhr der Rentner rechts an der bereits auf der Abbiegespur stehenden Pkw des Kauferingers vorbei, ordnete sich vor ihm ein und bog nach links ab. Eine entgegenkommende 20-jährige Grainauerin war aber durch den Überholvorgang des Rentners bereits vorgewarnt und verringerte ihre Geschwindigkeit. Trotz des Versuchs auszuweichen stieß die junge Frau aber in den Pkw des 79-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)