Beim Gewinnsparen das große Los ziehen

Beim Gewinnsparen der bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken heißt es: Geld zur Seite legen und gleichzeitig Traumpreise abräumen! Monat für Monat warten Gewinne im Gesamtwert von über 2,7 Millionen Euro – von Geldpreisen über Autos bis hin zu Wellness-Trips und Technik-Highlights. Dass das kein leeres Versprechen ist, zeigt ein aktueller Glücksfall: Ein Kunde der Raiffeisenbank Lechrain gewann kürzlich einen Hauptpreis und freute sich über einen 3.000-Euro-Reisegutschein der R+V Touristik. Auch Jürgen Hober aus Denklingen hatte allen Grund zum Strahlen – seinen Gewinn nahm er persönlich in der Geschäftsstelle entgegen, überreicht von Geschäftsstellenleiter Dieter Portele.

So einfach geht’s: Ein Los kostet fünf Euro, davon werden vier Euro gespart, nur ein Euro fließt in die Lotterie. Und dieser eine Euro kann richtig was bewegen! Denn neben den monatlichen Ziehungen gibt es zusätzliche Sonderverlosungen jedes Quartal – ganz automatisch und ohne Aufpreis. Das Beste kommt zum Schluss: Bei der Jahresschlussverlosung winkt als Hauptgewinn eine Sofortrente im Gesamtwert von 150.000 Euro.

