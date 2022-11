Bürgerentscheid zur Windkraft in Denklingen bringt klare Mehrheit

In Denklingen sollten die Bürger am Sonntag eine Grundsatzentscheidung treffen, was die Gemeinde in Sachen Windkraft tun soll. Jetzt liegt das Votum vor.

Der Bürgerentscheid zur Windkraft in Denklingen hat am Sonntag ein eindeutiges Ergebnis gebracht. 69,5 Prozent der Abstimmenden waren dafür, dass die Gemeinde der Errichtung von maximal sechs Windenergieanlagen in einer von ihr ausgewiesenen Konzentrationsfläche unter der Voraussetzung zustimmt, dass sich die Gemeinde und die Bürger im Rahmen eines Betreibermodells an ihnen beteiligen können. Aufgerufen zur Stimmabgabe waren 2251 Wahlberechtigte, 945 nahmen an dem Bürgerentscheid teil, die Wahlbeteiligung lag damit bei 42 Prozent, das für die Gültigkeit notwendige Quorum von 20 Prozent Zustimmung wurde erreicht.

Die Ergebnisse in den einzelnen Ortsteilen waren recht unterschiedlich. In Epfach befürworteten 84,3 Prozent die Frage mit Ja, in Dienhausen, das möglichen Windkraft-Standorten in den Waldgebieten in der Gemeinde am nächsten liegen könnte, kreuzten 77,8 Prozent der Abstimmenden "Nein" an. Allerdings fällt Dienhausen mit nur 133 Wahlberechtigten in der Gemeinde kaum ins Gewicht. Im Hauptort stimmten 68,5 Prozent mit Ja.

