Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ der Raiffeisenbank Lechrain eG startet erfolgreich

Mit der neuen Crowdfunding-Plattform rb-lechrain.de/crowdfunding bringt die Raiffeisenbank Lechrain eG Menschen aus der Region zusammen, um gemeinnützige Projekte gezielt zu unterstützen. Bereits zum Start zeigt sich der Erfolg: Sechs Projekte wurden in kürzester Zeit mit rund 60.000 Euro gefördert – das erste davon war die Anschaffung eines Mähroboters für den VfL Denklingen.

„Viele schaffen mehr“ bietet Vereinen, sozialen Einrichtungen und kulturellen Initiativen die Möglichkeit, ihre Ideen digital zu präsentieren und Unterstützer zu gewinnen. Über die Plattform können gezielt Spenden gesammelt werden – mit einem wichtigen Plus: Die Raiffeisenbank Lechrain eG beteiligt sich selbst finanziell an den Projekten. So konnten allein durch die Bank bisher knapp 20.000 Euro beigesteuert werden. „Mit dieser Plattform setzen wir unser genossenschaftliches Prinzip ‚Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele‘ digital und zeitgemäß um“, erklärt Johannes Rauschmeier, Vorstand der Raiffeisenbank Lechrain eG. „Wir schaffen einen Ort der Begegnung – online, aber mit starkem Bezug zur Region.“

Der VfL Denklingen war der erste Verein, der ein Projekt erfolgreich auf der neuen Plattform umgesetzt hat. Für den dringend benötigten Mähroboter wurden über 13.000 Euro gesammelt – 5.000 Euro davon durch die Raiffeisenbank selbst. Zur offiziellen Übergabe des symbolischen Spendenschecks trafen sich Geschäftsstellenleiter Dieter Portele (Raiffeisenbank Lechrain eG) und Vertreter des Vereins zur Einweihung des neuen „Vereinsmitglieds“. Auch andere regionale Projekte profitieren bereits: So wurde etwa das First-Responder-Projekt der Gemeinde Egling an der Paar mit über 23.000 Euro finanziert. Aktuell sammelt der SV Fuchstal 1975 e.V. Spenden für die Modernisierung seiner Vereinsküche. Aktuelle Projekte sowie weitere Informationen zur Teilnahme und Unterstützung gibt es auf rb-lechrain.de/crowdfunding.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!