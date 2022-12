Denklingen: Heimatforscher Horst Raabe ist gestorben

Horst Raabe hat in der Heimatforschung in Denklingen viel geleistet. Im Alter von 81 Jahren stirbt der leidenschaftliche Musiker.

"In der Heimatforschung hat Horst Raabe immenses geleistet", stellt sein Freund und Mitinitiator der Interessengemeinschaft Ortsgeschichte, Paul Jörg, fest. Die große Leidenschaft von Horst Raabe war die Blasmusik. Seit 1958 spielte er im Musikverein Denklingen das Schlagzeug oder die große Trommel. Als er dort 1998 zum Archivar ernannt wurde und wenig später in Ruhestand ging, intensivierte er seine Forschung. Mit Zuversicht begegnete er einer schweren Erkrankung, der er nun aber im Alter von 81 Jahren erlag.

Im Denklinger Gemeindearchiv entdeckte Horst Raabe eine Rechnung aus dem Jahr 1740, die den Einsatz von Musikanten bei kirchlichen Festen belegt. Er forschte weiter und fand einen Brief der Josephine Herkomer, Mutter des berühmten Künstlers Hubert von Herkomer und gebürtig aus Denklingen, an ihre Musikerfreunde in der Heimat. Kontinuierlich kamen Nachweise zur Existenz einer Blasmusik in Denklingen zusammen, sodass es beim Bezirksmusikfest im Jahre 2017 eine Ehrenplakette in Gold für 275 Jahre Musiktradition vom bayerischen Musikbund gab.

Die Sammelleidenschaft ausgeweitet

Geboren 1941, landete er mit seiner Mutter als Flüchtling in Denklingen und wohnte zeitweise auch in Epfach und Dienhausen. So kannte er in allen drei Dörfern die Strukturen und weitete seine Sammelleidenschaft auf die 42 anderen Vereine der Gemeinde Denklingen aus. Als der Trachtenverein Epfach 2011 zu seinem 100-Jährigen ein Festbuch herausgab, steuerte Horst Raabe den musikalischen Teil mit der 50-jährigen Partnerschaft zur Musikkapelle Denklingen bei. Für seine Verdienste erhielt Raabe 1982 die Kreisehrennadel, war Ehrenmitglied im Denklinger Musikverein und wurde 2016 mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet.

Vor wenigen Wochen hat er sein komplettes Archiv mit über 80.000 Bilddateien und rund 100 Ordnern an das Gemeindearchiv übergeben. Bis zuletzt spielte er in der Lechgaukapelle und in der Ü50-Kapelle des Bezirks, die auch die musikalische Umrahmung der Trauerfeier am Dienstag, 6. Dezember, um 10.30 Uhr im Denklinger Friedhof übernimmt. Horst Raabe hinterlässt seine Ehefrau, zwei Kinder, vier Enkel und einen Urenkel.

