Denklingens Bürgermeister wegen Untreue angezeigt

Bei der Bürgerversammlung in Denklingen wird bekannt, dass gegen den Rathauschef ein Verfahren wegen Untreue läuft. Was es damit auf sich hat und wie es ins Laufen kam.

Eine Überraschung zu später Stunde gab es bei der Bürgerversammlung in Denklingen: Gegen Bürgermeister Andreas Braunegger läuft aktuell ein Verfahren wegen Untreue. Das räumte der Gemeindechef ein und begründete damit, warum er eine Anfrage von Marlies Denzl nicht beantworten würde. Unsere Redaktion hat mit Marlies Denzl gesprochen, worum es dabei geht.

Durch Baumaßnahmen in der Birkenstraße in Denklingen, in der auch sie wohne, sei sie aufmerksam geworden, sagt Denzl gegenüber unserer Redaktion. „In der oberen Birkenstraße wurde gebaut und der Bauzaun stand ungünstig“, sagt Marlies Denzl. Als sie den Bürgermeister angesprochen habe, dass der Bauzaun doch an die Grundstücksgrenze gestellt werden sollte, hatte sie erfahren, dass dieser auf der neuen Grundstücksgrenze stehen würde. Da es für sie schwierig war, an Informationen aus der Gemeinde zu kommen, habe sie sich nach eigenen Angaben an die Kommunalaufsicht im Landratsamt gewandt und Unregelmäßigkeiten herausgefunden, sagt sie.

Unterlagen an die Staatsanwaltschaft weitergereicht

Ihrer Meinung nach wurden Grundstücke, legt man den Bodenrichtwert zugrunde, zu billig und unter der Hand verkauft. Insgesamt habe die Gemeinde ihren Berechnungen nach einen Verlust von rund 100.000 Euro in Kauf genommen. Die Unterlagen habe sie der Staatsanwaltschaft Augsburg zur Überprüfung weitergeleitet. Die Kommunalaufsicht habe bislang ihren Informationen nach keine Anzeige erstattet.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg machte dazu keine Angaben, da sich der zuständige Mitarbeiter derzeit im Urlaub befindet. „Ich will dem Bürgermeister nicht schaden, aber ich will Aufklärung, die man mir trotz mehrfacher Anfragen im Rathaus verweigert hat“, sagt Marlies Denzl. Bürgermeister Andreas Braunegger wollte dazu weder auf der Versammlung noch gegenüber unserer Redaktion etwas sagen: „Es handelt sich um ein laufendes Verfahren.“

Anfragen zu den Ausgaben in den vergangenen Jahren

Um Geld ging es auch bei weiteren Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern. So fragte ein Bürger nach, wie es denn zu den 47 Millionen Euro komme, die zwischen 2014 und 2021 ausgegeben wurden, er komme nur auf 30 Millionen Euro. „Ich weiß nicht wie das errechnet wurde“, sagte dazu der Bürgermeister auf Nachfrage unserer Redaktion.

Die Kosten für den Grundstückskauf für das neue Bürger- und Vereinszentrum waren ebenfalls Thema – diese würden nachgereicht, so Braunegger. Auch die Fotovoltaikanlagen wurden angesprochen. Dabei kam die Frage, ob denn auch eine Bürgerbeteiligung geplant sei. Braunegger dazu: „Wir vergeben im Jahr fünf Hektar. Bürger aus der Gemeinde haben da bereits investiert.“ Für eine Bürgerbeteiligung sei eine größere Anlage erforderlich, derzeit gebe es dafür aber keine Pläne.

Auch zum Bürger- und Vereinszentrum in Denklingen kamen bei der Bürgerversammlung Nachfragen. Foto: Christian Rudnik

Für die fehlenden Hundetoiletten an der Lechstaustufe in Epfach, die angesprochen wurden, gebe es bereits eine Lösung. Den Hinweis, das Gras an den Straßenrändern früher zu mähen, um die Sicherheit des Wilds und der Autofahrer zu erhöhen, werde er an den Kreis, der dafür zuständig sei, weiterleiten, so Braunegger.

Bürgermeister bezeichnet finanzielle Lage als solide

In seinem Vortrag hatte der Bürgermeister ausgeführt, dass die Bevölkerungszahl bei 2907 Personen liegt. Die Schulden der Gemeinde belaufen sich aktuell auf 19,9 Millionen Euro (2021) inclusive der Wasserversorgungsanlage. Trotz großer Investitionen in den vergangenen Jahren bezeichnete der Bürgermeister „die finanzielle Lage der Gemeinde Denklingen als solide“. Zugutegekommen sei dabei, dass es keine größeren Einbrüche bei der Gewerbesteuer gegeben habe.

Was die Rücklagen betreffe, so verfüge die Gemeinde über rund 100.000 Euro. Braunegger ging auch auf die stark gestiegenen Wassergebühren ein (LT berichtete) und berichtete von den größeren Maßnahmen wie Umbau des Rathausplatzes oder Bürger- und Vereinszentrum und neue Kindertagesstätte. Und er ging auch auf den, wie berichtet, am 22. Mai anstehenden Bürgerentscheid bezüglich eines Bauleitverfahrens ein. Hier wünschte sich der Bürgermeister eine rege Beteiligung.