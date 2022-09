Denklinger Gemeinderat äußert weiter Vorbehalte gegen Windräder

Der Denklinger Gemeinderat will die Bürger entscheiden lassen, ob im Staatsforst ein Windpark gebaut werden darf. Dennoch wiederholt er seine Bedenken.

Der Bürgerentscheid in Denklingen am Sonntag, 13. November ist beschlossene Sache. An diesem Tag sollen die Bürgerinnen und Bürger abstimmen, ob bis zu sechs Windräder auf Denklinger Flur gebaut werden dürfen. Beim Beschluss im Gemeinderat gab es zwar nur eine Gegenstimme – aber einige Gremiumsmitglieder äußerten Bedenken gegenüber Windkraftanlagen im Denklinger Staatsforst. Nur neun Mitglieder des 15-köpfigen Gemeinderats waren gekommen, der Rest hatte sich entschuldigt – darunter auch in der Vergangenheit bekennende Windkraftgegner.

Windkraft bis Ukrainekrieg: Äußerung eines Gemeinderats sorgt für Stirnrunzeln

Gemeinderat Wolfgang Martin von der Freien Wählergemeinschaft Denklingen wetterte gleich zu Beginn der Sitzung gegen das Vorhaben. „Wollen wir wirklich eine Fläche von 424 Hektar im Wald in eine Wüste verwandeln?“ Es sei blinder Aktionismus, überall Windräder zu bauen. Bis vor zehn Jahren habe es ja eine intakte Energieversorgung in Deutschland gegeben, die durch grüne Ideologie heruntergewirtschaftet worden sei. Martin holte weit aus und gab in seinem längeren Monolog den USA die Schuld an der aktuellen Energiekrise, die einen Wirtschaftskrieg „gegen den wichtigsten Energielieferanten“ vom Zaun gebrochen hätten.

Wolfgang Martins Ausführungen sorgten bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern im Sitzungssaal für Stirnrunzeln und später nach dem öffentlichen Teil der Sitzung vor dem Rathaus für Diskussionen. „Wo lebt der denn?“, sagte ein Bürger.

"Wenn wir es nicht machen, machen es andere“

Gemeinderätin Barbara Reichart von der Freien Wählergemeinschaft Epfach meldete sich zu Wort und pflichtete Martins Ablehnung zum Windräderbau in Denklingen bei: „Mir geht es ähnlich. Aber wir wissen doch: Wenn wir es nicht machen, machen es andere.“

Herbert Kössel von CSU und Freien Bürgern entgegnete, nicht der Gemeinderat solle über mögliche Windräder entscheiden, sondern die Bürgerinnen und Bürger. Er wolle sich in fünf Jahren nicht vorwerfen lassen, nichts in die Wege geleitet zu haben.

Regina Wölfl von der Freien Wählergemeinschaft Denklingen äußerte Bedenken: Falls sich die Bürgerinnen und Bürger für Windkraft entscheiden, mache man im Wald „relativ viel platt“. Die Flächen würde man auch für die Trinkwasserversorgung benötigen, so Wölfl. „Dann jammert man wieder, wenn man kein Wasser hat.“ Gut sei gewesen, dass die Bayerischen Staatsforsten bisher nicht für Windkraft angerührt worden seien, führte Wölfl weiter aus. Wenn sich diese Haltung in der Bayerischen Staatsregierung ändert, habe man in Denklingen ein Problem. „Dann werden Windräder gebaut, aber nicht von uns, sondern von Fremden.“

Es könne sich die nächsten zwei Monate jeder Gedanken machen über Vor- und Nachteile von Windrädern, sagte Simon Hefele (CSU/Freie Bürger). „Das Projekt ist zu groß, dass wir es im Gemeinderat entscheiden.“ Ähnlich äußerte sich Denklingens Bürgermeister Andreas Braunegger (CSU/Freie Bürger/Freie Wähler).

Darum geht es beim Bürgerentscheid

Mitte November sind die Wahlberechtigten Denklingens aufgerufen, folgende Fragestellung zu beantworten: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Denklingen der Errichtung von maximal sechs Windenergieanlagen in der von ihr im Sachlichen Teilflächennutzungsplan ausgewiesenen Konzentrationsfläche unter der Voraussetzung zustimmt, dass sich die Gemeinde und die Bürger im Rahmen eines Betreibermodells an ihnen beteiligen können?“

Laut Braunegger will die Gemeinde im Falle eines positiven Votums nicht nur grundsätzlich den Weg für einen Windpark im Staatsforst ebnen, sondern auch die Option offen halten, selbst einen zu bauen sowie die Bürgerinnen und Bürger am Projekt und den Einnahmen zu beteiligen.