Denklingen

Denklinger Gemeinderat diskutiert Ortsbild

Plus In Denklingen soll eine Baufibel als Orientierungshilfe für Bauherren, die innerorts neu bauen oder sanieren, zum Einsatz kommen. Was darf und was nicht?

Von Lisa Gilz

Die Mitglieder des Denklinger Gemeinderats hätten sich gewünscht, die Unterlagen, die ihnen an dem Abend in der Sitzung auf der Leinwand präsentiert werden, im Voraus schon zur Durchsicht bekommen zu haben. Das Thema ist komplex: Eine Baufibel zur Sanierungssatzung soll in der Gemeinde her, um Rahmenbedingungen zu schaffen, die bei Bau- und Sanierungsanträgen geltend werden. Es geht um Baustile, Wand- und Firsthöhen, um Dächer und Balkone, um Gärten und Solaranlagen. Und schließlich um die Frage, was muss eingehalten werden und welche der Kategorien erlauben den Bauherrn mehr Spielraum.

Baupläne sollen sich an dominierenden Baustilen in Denklingen orientieren

Den ersten Entwurf einer Baufibel und die hintergründigen Analysen stellten dafür Mitarbeiterinnen des Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München (PV), die sich erst einmal angesehen hatten, in welchem Bereich der Ortschaft die Ansprüche an neue Häuser und Renovierungsprojekte geltend gemacht werden sollen. Da es allen voran darum gehe, den Charakter von Denklingen zu erhalten, habe man sich vor allem am Ortskern entlang der Hauptstraße umgeschaut. Das Thema betrifft den Ortskern und betrifft nicht die Randbereiche und Neubaugebiete in Denklingen.

