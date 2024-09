Durstiger Dieb klaut in Denklingen mehrere Kästen Wasser

Ein etwas kurioser Diebstahl hat sich am vergangenen Samstag in Denklingen ereignet. Wie die Polizei Landsberg mitteilt, entwendeten Unbekannte aus einer Hofeinfahrt in Denklingen insgesamt 40 Wasserkästen. Im Zweitraum zwischen 16.30 und 17.20 Uhr stahlen die Unbekannten neben 20 Leergutkästen auch 20 volle Kästen mit Wasser, die in der Hofeinfahrt abgestellt waren.

Die Polizei Landsberg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08191/9320. (AZ)