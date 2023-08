Denklingen

Eine Verabschiedung mit Ernennung: Grandl wird Ehrenbezirksdirigent

Plus Zum Jubiläum feiert der Musikbund von Ober- und Niederbayern einen großen Festakt. Nach 33 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit wird Andreas Grandl verabschiedet.

Von Nicole Arnold

Feierlich erklang kürzlich das hymnenähnliche Werk „Celtic Crest“ (Christoph Walter), mit dem das Bezirks-Projektorchester Lech-Ammersee den Festabend eröffnete: Gefeiert wurde das 70. Jubiläum des Musikbundes von Ober- und Niederbayern (MON). Eigens für den Festabend formierte sich ein Orchester, in dem 45 Musikanten aus vierzehn Bezirkskapellen gemeinsam musizierten. Andreas Grandl studierte mit den Teilnehmenden fünf Orchesterstücke ein und gab am Abend nach 33-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit in der Bezirksvorstandschaft seine Abschiedsvorstellung als Bezirksdirigent.

Knapp 200 Gäste waren der Einladung des Bezirksleiters Bernhard Weinberger nach Denklingen gefolgt, darunter auch viele Ehrengäste. „Wir sind zwar nur ein kleiner von dreizehn Bezirken im MON, aber ein recht aktiver“, konstatierte Weinberger in seiner Begrüßungsrede. Mit der „Toccata For Band“ von Frank Erickson aus dem Jahr 1957 wählte Grandl ein zeitloses Stück, in dem sich eine lebendige Trompeten-Klarinetten-Melodie abwechselt mit einem getragenen, lyrischen Hornthema, das das Bezirksorchester unter seiner Leitung versiert vortrug. Viel Applaus erntete der Landsberger Komponist Thaddäus Dorsch für seine Komposition des Marsches „Ora et labora“. Das Bezirksorchester präsentierte einen ganz eigenen Klang des Komponisten Stephen Melillo. In „Arland D. Williams – Anthem for the Souls You´ve Never Heard“ konnte das Publikum außergewöhnlich tiefe, kontinuierliche Basstöne hören – genannt „Pad Bass“.

