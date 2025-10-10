Denklingen erhält großes Vermögen und ernennt Spenderin zur Ehrenbürgerin

„Diese Bürgerin hat unserer Gemeinde ein unvergessliches Geschenk gemacht“, stellte Bürgermeister Andreas Braunegger fest. Sofie Geiger hat ihr Vermögen einer Stiftung für kulturelle und soziale Projekte in der Gemeinde Denklingen vermacht und wurde nun posthum zur Ehrenbürgerin ernannt.

Sofie Geiger aus Denklingen war auch auch in Landsberg vielen bekannt

Am 18. September ist Sofie Geiger im Alter von 86 Jahren verstorben. Sie war die einzige Tochter beim „Peitscher“, so der heute noch bekannte Hausname der stattlichen Gaststätte Hirsch im Zentrum von Denklingen, zu der auch eine Landwirtschaft gehörte. Das Gasthaus wurde schon vor langem an eine Brauerei verkauft, vor einigen Jahren konnte es die Gemeinde erwerben und zum Rathaus umbauen. Dennoch war Sofie Geiger noch im Besitz des Wohnhauses, in dem sie bis zuletzt lebte, Wald und Wiesen sowie weiterer Immobilien in Denklingen. Den älteren Landsbergern ist Sofie Geiger sicher noch bekannt, sie arbeitete 26 Jahre in einer Apotheke am Hauptplatz.

In den letzten Jahren kümmerte sich ein Helferteam, zu dem auch Bürgermeister Andreas Braunegger gehörte, um die alleinstehende Seniorin. Nach mehreren Klinikaufenthalten verbrachte sie die letzten Wochen im Seniorenheim Fuchstal.

Denklingens Bürgermeister: „Vermächtnis wird die Entwicklung der Gemeinde für Jahre prägen.“

Testamentarisch hat sie verfügt, dass ihr Vermögen in eine Stiftung für kulturelle und soziale Projekte in der Gemeinde Denklingen fließen soll. „Sofie Geiger hat ein Vermächtnis geschaffen, das die Entwicklung unserer Gemeinde für Jahre prägen wird“, betonte der Bürgermeister.

Wichtige Grundstücke und Gebäude seien nun für den gemeindlichen Bedarf verfügbar. Auch die Schaffung von Bauplätzen im Einheimischenmodell wird ermöglicht. „Es ist eine sehr vermächtnisreiche Stiftung, da gibt es einiges zu tun“, so Braunegger weiter.

Wie hoch das Stiftungsvermögen ist, möchte er noch gar nicht abschätzen. Die Denklingerin habe damit ein Beispiel für bürgerschaftliches Engagement gesetzt, das seinesgleichen sucht.

Die Ehrenbürgerwürde hatte der Bürgermeister Sofie Geiger schon zu Lebzeiten angeboten, was sie jedoch ablehnte. Nun wurde sie vom Gemeinderat einstimmig posthum zur Ehrenbürgerin ernannt. Alle Räte sind auch zur Beerdigung am 17. Oktober eingeladen und Braunegger wünschte sich weiter, dass die ortsansässigen Vereinsfahnen daran teilnehmen. Denn mit den Stiftungserträgen können künftig auch zahlreiche Projekte der Vereine gefördert werden.