Handarbeitstreff in Denklingen: Auf die Plätze, stricken und los

In Denklingen finden sich Strickbegeisterte aus dem Landkreis Landsberg und über dessen Grenzen hinaus wieder. Unsere Redakteurin hat bei Ingrids Handarbeitstreff mal vorbeigeschaut.

Ein Bimmeln an der Tür kündigt den Kunden an, der gerade in Inges Handarbeitstreff in Denklingen tritt. Er möchte ein Paket abgeben. Während Ingrid Hafenmayr den Barcode einscannt, wird hinter ihr gelacht. Ein Blick in die Ecke des Geschäfts zeigt eine Runde aus zehn Frauen. Auf dem Tisch steht selbst gemachter Stollen und auf den Schößen Wollknäuel. Während der Kaffeevollautomat surrt, surren auch die Finger der Frauen mit den Stricknadeln. Jeden Dienstag treffen sie sich in dem Handarbeitsladen, dafür kommen sie aus allen Ecken des Landkreises und darüber hinaus. Der Stricktreff selbst ist so beliebt, dass Hafenmayr immer wieder darauf angesprochen werde, ob nicht noch ein Platz frei sei. "Aber wir sind leider schon voll besetzt", sagt die Geschäftsführerin. Für unsere Redakteurin wird an dem Nachmittag eine Ausnahme gemacht. Die Hilfe und den Zuspruch des Stricktreffs kann sie wirklich gebrauchen, stellt sich heraus.

Ingrid Hafenmayr hat ihren ersten Pullover mit 10 gestickt Foto: Christian Rudnik

Ingrid Hafenmayr führt den Laden jetzt schon seit über 25 Jahren. Von Quelleshop, über Poststelle bis jetzt zum Hermesversand, hat sie immer noch nebenbei ein zweites Standbein. Doch auch wenn Hafenmayr stets bereit an den Tresen steht, kommt ihr wahres Fachwissen zutage, wenn jemand nach Wolle oder Stricktipps fragt. Mit zehn hat sie ihren ersten Pullover gestrickt. Mittlerweile ist sie 51. Eine Frau, die gerade den Laden betreten hat, fragt nach guten Ideen für ein Strickgeschenk für die Tochter. Wie es denn mit Armstulpen wäre, schlägt Hafenmayr der Kundin vor und erklärt ihr, wie sie am besten vorgeht. Schritt für Schritt geht sie das Projekt mit ihr durch.

