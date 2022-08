Hebauf am neuen Kindergarten in Denklingen

In Denklingen entsteht eine der größten Einrichtungen im Landkreis. Bislang liegt man sehr gut im Zeitplan.

Das Feiern des Richtfests gehört zur Tradition – so auch in Denklingen beim Neubau der Kindertagesstätte. Und das ist nicht nur einfach ein Kindergarten: Mit seinen acht Gruppen zählt er zu den größten im Landkreis. An diesem Fest nahmen die Handwerker, der Architekt, der Sicherheitsingenieur, die Fachplaner, der Bauhof, der Gemeinderat, das BRK Landsberg als Trägerin der neuen Kindertagesstätte und auch die Kindergartenleitung mit allen Angestellten teil.

Bis zu 160 Kinder in der neuen Kita in Denklingen

Nach dem Richtspruch von Zimmermann Alois Inning konnten sich die Besucherinnen und Besucher bei einem kleinen Rundgang durch das Gebäude über den derzeitigen Ausbaustand informieren. Für die pädagogischen Kräfte gab es eine exklusive Führung. Die Begeisterung für die neuen Räume konnte man in den Gesichtern erkennen – in den Köpfen wurden die Gruppenräume bereits vergeben. Wenn alle Arbeiten planmäßig weitergeführt werden können, soll das Gebäude zum Frühjahr 2023 für die Inbetriebnahme fertig sein. Das Areal, auf dem die neue Kindertagesstätte entsteht, und auf dem früher eine Gaststätte stand, ist etwa 3500 Quadratmeter groß. Denklingens Bürgermeister Andreas Braunegger geht davon aus, dass einmal 150 bis 160 Kinder in der neuen Kita betreut werden.

So wird die Kita finanziert

Wie berichtet, hatte die Gemeinde 2020 eine Förderabsage vom Freistaat Bayern erhalten, mit der Begründung, dass Denklingen über hohe Rücklagen und Steuereinnahmen verfüge, sodass keine Förderung nötig sei. Landtagsabgeordneter Alex Dorow (CSU) setzte sich daraufhin in der Landeshauptstadt ein. Die neue Kita in Denklingen wird nun mit knapp 1,5 Millionen Euro gefördert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 8,4 Millionen Euro. (AZ)

