Hirschvogel setzt Zeichen für Arbeitssicherheit, Gesundheit, Energie und Umwelt

Am 15. und 16. Juli standen bei Hirschvogel in Denklingen wichtige Themen im Fokus: Arbeitssicherheit, Gesundheit, Energie und Umwelt. Im Rahmen der unternehmensinternen Aktionstage konnten sich die Mitarbeitenden an zahlreichen Mitmach- und Infoständen aktiv beteiligen und vielfältige Angebote nutzen.

Die Veranstaltung bot für die Mitarbeitenden nicht nur Informationsmaterial, sondern auch spannende Aktionen zum Ausprobieren. So lud ein Wurfspiel zur Abfalltrennung dazu ein, die eigene Treffsicherheit zu testen – und ganz nebenbei das Wissen über fachgerechtes Recycling aufzufrischen. Am Stand des Energiemanagements wurde anschaulich erklärt, wie Leckageverluste in Druckluftleitungen entstehen und wie diese vermieden werden können.

Auch der Bereich Arbeitssicherheit wurde praxisnah vermittelt: Technische Sicherheitsvorrichtungen wurden vorgestellt und am „heißen Draht“ konnte der geschickte Umgang mit der Schmiedezange geübt werden. Für Aha-Momente sorgte die Berufsgenossenschaft BGHM, die unter anderem mit einem Stolper-Parcours vor Ort war.

Eindrücke von den Aktionstagen Arbeitssicherheit, Gesundheit, Energie und Umwelt bei Hirschvogel in Denklingen. Foto: Hirschvogel Holding GmbH

Das betriebliche Gesundheitsmanagement stellte ein Augeninnendruckmessgerät zur Verfügung, wodurch vor Ort den Mitarbeitenden kostenlose Vorsorgeuntersuchungen durch die Betriebsärzte ermöglicht wurden. Ergänzend unterstützten die AOK Gesundheitskasse sowie die Firma Hoffmann die Aktionstage – unter anderem mit einer professionellen Fußvermessung.

„Unser Ziel war, den Mitarbeitern bei den Aktionstagen die vielen Facetten von Arbeitssicherheit, Gesundheit, Energie und Umwelt erlebbar zu machen. Durch die Teilnahme von über 700 Kolleginnen und Kollegen ist uns dies definitiv gelungen“, resümierte Werkleiter Markus Obholzer im Anschluss zufrieden.

Mit dieser gelungenen Mischung aus Information und Interaktion zeigte das Unternehmen einmal mehr, wie wichtig Arbeitssicherheit, Gesundheit und Nachhaltigkeit in der Arbeitswelt sind.

