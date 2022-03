Im Mai gibt es in Denklingen einen Bürgerentscheid

Plus In Denklingen muss die Bevölkerung bei einem Bürgerentscheid über die künftige Bebauung im Ort entscheiden. Worum es genau geht.

Im zweiten Anlauf hat es die Initiative geschafft: In Denklingen wird es im Mai einen Bürgerentscheid geben, der sich mit der künftigen Bebauung im Ort beschäftigt. Denklingens Bürgermeister Andreas Braunegger ist „nicht gegen das Bürgerbegehren“, aber er weist darauf hin, dass man sich darüber klar sein müsse, welche Folgen die Entscheidung habe.