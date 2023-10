Inges Handarbeitstreff feiert 25-jähriges Bestehen

Das Geschäft in Denklingen versorgt seit über zwanzig Jahren Kundinnen und Kunden mit Wolle, Stoff, Tipps und Fachwissen rund um das Thema Handarbeit.

Vor knapp 25 Jahren, am 15. Oktober 1998, eröffnete Ingrid Hafenmayr den Handarbeitstreff in Denklingen. Neben einer riesengroßen Auswahl an Wolle, Stoffen, Sickgarnen und Kurzwaren wurde damals ein Quelle-Shop als zweites Standbein mit in das Geschäft integriert. Auch eine Postagentur mit Postbank, Paket und Briefdienst fanden Einzug. Aufgrund einer Veränderung der Geschäftsstrategie seitens der Deutschen Post, konnte diese ab 2009 nicht mehr weitergeführt werden und wurde durch einen Hermes Paketshop abgelöst. Auch dieser wurde von unseren Kunden von Anfang an sehr gut angenommen. Im Mai 2014 übernahme das Geschäft zusätzlich die örtliche LOTTO-Lizenz.

Durch regelmäßige Ausstellungen in Mundraching, sowie wöchentliche Stricknachmittage wurde der Handarbeitstreff über die Jahre auch überregional bekannt. Ein mittlerweile großer Kundenstamm wurde aufgebaut. Um von der großen Auswahl und dem Fachwissen der Mitarbeiter zu profitieren, kommen in den südlichen Landkreis Kunden aus Landsberg, Kaufbeuren, Schongau, Peißenberg und inzwischen sogar aus München und Augsburg. Nach einigen Höhen und Tiefen freut sich das Team des Handarbeitstreff am Samstag, den 14. Oktober von 9 Uhr bis 16 Uhr das 25-jähriges Bestehen zu feiern. Hierzu laden sie alle Kundinnen und Kunden zum Handarbeitstreff in der Hauptstraße 26 in Denklingen ein. (AZ)

