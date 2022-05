Denklingen

15:07 Uhr

Janis McDavid hat keine Arme und Beine, doch das Wort Aufgeben kennt er nicht

Plus Janis McDavid kommt ohne Arme und Beine auf die Welt. Dass seinem Leben dadurch Grenzen auferlegt sein sollen, will er nicht anerkennen. Was ihn dabei motiviert, darüber spricht er bei einem Vortrag in Denklingen.

Von Margit Messelhäuser

Wo genau Denklingen liegt, wusste Janis McDavid nicht: „Ich weiß, wo Landsberg ist, aber ich bin schon sehr gespannt“, sagt der 30-Jährige mit einem Schmunzeln. Am Donnerstag, 5. Mai, wird er im neuen Bürger- und Vereinszentrum einen Vortrag halten, einen besonderen Vortrag. Denn Janis McDavid ist ohne Arme und Beine geboren worden, dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – ist er nicht gewillt, Grenzen anzuerkennen, und will diese Motivation auch seinem Publikum vermitteln.

