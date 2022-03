Denklingen

13:00 Uhr

Josefitag in Denklingen: Minister Holetschek hat einen schweren Stand

Plus Beim Josefitag der CSU in Denklingen kommen weniger Besucher als erwartet. Gesundheitsminister Klaus Holetschek muss sich mit Impfgegnern auseinandersetzen.

Von Dagmar Kübler

Beim Politischen Josefitag der CSU in Denklingen spricht der bayerische Staatsminister Klaus Holetschek in einer halb leeren Halle. Zuvor kam es auf dem Parkplatz zu einer hitzigen Diskussion mit Impfgegnern. Welche großen Themen Holetschek anpacken will und welche Fragen den Bürgern auf dem Herzen lagen.

