"Kann Existenzen vernichten": Denklingens Bürgermeister äußert sich zum eingestellten Verfahren

Die Vorwürfe der Untreue gegen Andreas Braunegger wurden fallen gelassen. In seiner Stellungnahme warnt er vor den Folgen falscher Anschuldigungen.

"Wenn man meinen Namen inzwischen bei Google eingibt, erscheint in Verbindung mit mir als Erstes der Tatvorwurf der Untreue, obwohl ich hier kein Vergehen begangen habe", so beginnt die Stellungnahme von Denklingens Bürgermeister Andreas Braunegger, nachdem das Verfahren gegen ihn wegen Untreue eingestellt wurde.

Eine Bürgerin Denklingens hatte den Bürgermeister damals angezeigt. Sie warf Braunegger vor, gemeindliche Grundstücke weit unter dem Bodenrichtwert und unter der Hand verkauft zu haben, wie sie Anfang April 2022 gegenüber unserer Redaktion erklärte. So habe die Gemeinde Denklingen einen Verlust von ungefähr 100.000 Euro erlitten. Sie sagte vor über einem Jahr: „Ich will dem Bürgermeister nicht schaden, aber ich will Aufklärung.“

Die Anzeige führte im Anschluss "zu einer Hausdurchsuchung bei uns Zuhause und in der Gemeinde. Mein privater Rechner, mein Handy und mein Haus wurden von oben bis unten durchsucht", schildert der Bürgermeister in seinem Statement. Es sei ihm nicht möglich gewesen, sich im laufenden Verfahren zum Vorwurf zu äußern und dazu Stellung zu nehmen. Am 20. Oktober habe er nach mehr als 22 Monaten von der Staatsanwaltschaft Augsburg die Nachricht erhalten, dass das Verfahren gegen ihn eingestellt wurde. Der Tatbestand der Anzeige, dass aufgrund von Braunegger ein gemeindliches Grundstück nicht pflicht- und sachgemäß veräußert wurde, konnte nach eingehender Untersuchung nicht nachgewiesen werden.

Denklingens Bürgermeister Andreas Braunegger betont Verantwortung und Gerechtigkeit

Denklingens Bürgermeister möchte zum Ausdruck bringen, "dass es mir fern liegt, mich auf Machenschaften und Betrügereien einzulassen. Mir liegt das Gemeinwohl sehr am Herzen. Gerechtigkeit und Verantwortung stehen in meiner persönlichen Lebensphilosophie ganz oben. Die Verantwortung für alles was mich umgibt motiviert mich jeden Tag meine Aufgaben genauso auszuführen, wie es grundsätzlich das Amt als Bürgermeister von mir verlangt und darüber hinaus, soweit es mir nur möglich ist, aus einem inneren Bedürfnis heraus für das Wohl aller Bürger zu sorgen."

Am Ende seiner Erklärung bezieht er sich womöglich auch indirekt auf jene Bürgerin, die ihn anzeigte. So sollte man seiner Meinung nach genau überlegen, wen man anklage und strafrechtlich verfolge und sich folgende Frage stellen: "Handelt es sich wirklich um eine Straftat oder um eine Ungerechtigkeit, die einer Aufklärung bedarf?". Sollte sich der Vorwurf bloß als persönliche Befindlichkeit darstellen, sollte man von einer juristischen Anklage absehen, schreibt der Bürgermeister und fügt an: "Denn eine falsche Anklage kann die Existenz eines Menschen zu Fall bringen".

