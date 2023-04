Kapellen-Vorsitzende: "Was wäre das Leben ohne Blasmusik?"

Die Blaskapelle Denklingen musiziert vor knapp 400 Besucherinnen und Besuchern und begeistert mit traditionellen und modernen Stücken.

Als sensationell bezeichnete es Andreas Horber, Vizepräsident des Musikbundes von Ober- und Niederbayern, dass in der über 200-jährigen Geschichte des Musikvereins Denklingen erstmals eine Frau an der Spitze steht. Die neue Vorsitzende Angelika Pusch hatte ihr erstes Konzert vorbereitet und zusammen mit den 56 Musikerinnen und Musikern sowie dem Dirigenten Georg Linder bot sie einen rundum gelungenen Abend mit tollen musikalischen Akzenten.

Durchschnittsalter in der Musikkapelle Denklingen liegt bei 26 Jahren

Knapp 400 Besucherinnen und Besucher strömten in den großen Saal des Bürger- und Vereinezentrums, um bei dem kulturellen Ereignis in der Gemeinde Denklingen dabei zu sein. Angefangen mit dem Stück "Des großen Kurfürsten Reitermarsch", begann die Kapelle mit Pauken und Fanfaren das Konzert. Wie es im Musikverein Denklingen seit vielen Jahren Tradition ist, gehörte auch das Pflichtstück "Monumentum" für die Wertungsspiele 2023 zum Konzertprogramm. Als "die Schönsten am Tenorhorn" bezeichnete Moderator Andreas Fries die beiden Solisten Norbert Lehner und Lukas Martin, die ihr Solostück von zwei "feinen Herren" mit professioneller Leichtigkeit präsentierten. Während viele Vereine Probleme haben, junge Mitglieder zu finden, liegt das Durchschnittsalter in der Kapelle bei 26 Jahren. "Wobei wir Musiker von 16 bis 72 Jahren dabei haben", so Fries.

Die 56 Musikerinnen und Musiker um Dirigent Georg Linder nahmen den Applaus des großen Publikums freudig entgegen. Foto: Rosi Geiger

Die kürzliche Verjüngung in der Vorstandschaft griff auch Bürgermeister Andreas Braunegger in seinem Grußwort auf und ließ das Publikum für jeden der neuen Amtsträger klatschen. "Ohne sie könnten wir den heutigen Abend nicht erleben", machte Braunegger deutlich. Egal, ob das Orchester einen stimmungsvollen Walzer, eine tanzfreudige Polka oder den Rockhit "Don't Stop Me Now" von Queen präsentierte, der engagierte Dirigent Georg Linder forderte die ausgearbeiteten Akzente und führte die 56 Musiker souverän.

Musikerinnen und Musiker spielen zu Ehren eines verstorbenen Mitglieds

Zum Auftakt des zweiten Teils überraschten acht Mädchen an der Querflöte plus einer Klarinettistin mit einem Solo unter der Leitung ihrer Ausbilderin Claudia Riedenauer. Spukende Geister, herabfallende Kronleuchter oder entführte Musikerinnen beschwor der Ansager Andreas Fries herauf, als die Kapelle das Medley aus "Phantom der Oper" intonierte.

"Was wäre ein Leben ohne Blasmusik?" nannte die neue Vorsitzende Angelika Pusch bei den Schlussworten ihre Intention, warum sie dieses herausfordernde Amt übernommen hat. Mit dem vertonten Bonhoeffer-Gedicht "Von guten Mächten" erinnerte die Kapelle an ihr vor Kurzem verstorbenes Ehrenmitglied Horst Raabe und setzte damit auch einen passenden Schluss eines rundum gelungenen Konzertabends. (AZ)