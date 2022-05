Denklingen

Landkreis Landsberg: Handwerker setzen einen Glanzpunkt

Plus Beim Empfang der Kreishandwerkerschaft in Denklingen werden etliche Mitglieder und Betriebe ausgezeichnet. Neben viel Lob für die Branche gibt es auch Kritik an den Rahmenbedingungen.

Von Dagmar Kübler

Trotz steigender Rohstoff- und Energiepreise, Material-engpässen und Fachkräftemangel steht das Handwerk im Landkreis Landsberg stabil da und überstand die Corona-Pandemie nicht zuletzt durch Zusammenhalt. Das war die Botschaft beim Handwerkerempfang der Kreishandwerkerschaft. Wie das Handwerk in die Zukunft blickt und welche Forderungen an die Politik gestellt werden.

