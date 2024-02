Milchbauern suchen den Weg nach vorne

Nach den Bauernprotesten haben Milchviehhalter in Denklingen das weitere Vorgehen besprochen. Landwirte sollen zu Vermarktern ihrer Produkte werden.

Mit 20 Minuten Verspätung begrüßt Hermann Dempfle der ehemalige Landkreisvorstand vom Bundesverband deutscher Milchviehhalter (BDM) vergangene Woche die Menschen im Bürger- und Vereinszentrum Denklingen. Ungefähr 40 Personen sind gekommen, um zu erfahren, wie es nach den Bauernprotesten weitergehen soll. Bei der ersten sehr kontroversen Diskussionsrunde im Januar waren gut 200 Menschen anwesend. Hermann Dempfle vom BDM-Landesteam eröffnet den Abend mit einem energischen „An der Landwirtschaft lässt sich gut verdienen, nur nicht in der Landwirtschaft".

Die Proteste hätten Aufmerksamkeit für die Anliegen der Landwirte geschaffen, sagt BDM-Landesvorsitzender Hans Leis. „Wir müssen auch bei den Protesten genauer sagen, was wir wollen“, findet er, denn die Politik benötige konkrete Handlungsanweisungen statt genereller Unzufriedenheit. Es dürfe nicht mehr nur ums Geld verteilen gehen, so der Konsens der Redner und Rednerinnen. Landwirte müssten selbst zu Vermarktern werden, die ihr Einkommen am Markt generieren können.

Milchbauern wissen oft erst im Nachhinein, was sie von den Molkereien für ihre Milch bekommen

„Nicht die Versorgung der Industrie mit billigen Rohstoffen, sondern die Versorgung unserer Bevölkerung mit regionalen und durch Kreislaufwirtschaft erzeugten Lebensmitteln“ solle dabei das Ziel sein, meint BDM-Kreisvorsitzender Martin Schuster. Dafür müsse die gemeinsame Europäische Agrarpolitik (GAP) dringend reformiert werden. Ein zentrales Problem sei dabei Artikel 148 zur Gemeinsamen Marktorganisation (GMO). Milchbauern wissen durch die Regelung oft erst im Nachhinein, was sie von den Molkereien für ihre Milch bekommen. Das erzeugt große Unsicherheit bei der Planung und erschwert Investitionen. Außerdem kann nur langsam auf eine veränderte Nachfrage reagiert werden, was zu einer Abwärts-Preisspirale führen kann.

Für Irmgard Hurnau von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft sind die schwankenden Milchpreise ein großes Problem, vor allem wenn sie auch mit steigenden Betriebskosten zu kämpfen hat. Sie macht sich Sorgen um ihren Sohn, der inzwischen den Bio-Hof der Familie übernommen hat: „Ich bin Mama und mein Kind muss das jetzt genau so durchmachen, wie wir das 35 Jahre gemacht haben. So kann es nicht sein.“ Auch die Flächenförderung in der Agrarwirtschaft sorge dafür, dass Großkonzerne im Norden Deutschlands wirtschaftlich bevorzugt würden. In Bayern gebe es kaum Betriebe, die mehr als 300 Hektar hätten, also solle man hier endlich zusammenstehen und sich gegen diese Form der Förderung aussprechen.

BDM-Bundesvorstand Manfred Gilch fordert darüber hinaus ein System der Krisenfrüherkennung, das rechtzeitig eingreifen und zum Beispiel die Milchmenge bei Überproduktion begrenzen kann. So könnten in Zukunft Preiskrisen in der Milchindustrie verhindert werden. Alle Maßnahmen bräuchten aber konstanten Druck durch die Bauern auf die Politik. Proteste würden helfen die Politiker „einzuzäunen“ damit sie nicht durch Lobbyisten fehlgeleitet würden. Auch deshalb sei es wichtig, dass die Proteste auch in Zukunft weitergehen.

